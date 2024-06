Le théâtre romand, du XVe au XXe s.

À l'initiative du Centre d'Études Théâtrales de l'Université de Lausanne, la plateforme ThéâtRomand vient offrir un panorama des arts du spectacle en Suisse romande du XVe au XXe siècle : le portail affiche l'actualité de la recherche sur le domaine et ouvre un accès aux outils numériques et aux ressources disponibles, à l’intention du grand public des amateurs comme des spécialistes, professionnels et des acteurs des arts de la scène, des enseignants et de la presse.