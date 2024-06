Cahiers Henri Bosco, n° 58 : "Bestiaire de Bosco" (Christian Morzewski, dir.)

Le dossier spécial de ce volume 57 des Cahiers Henri Bosco est consacré au " bestiaire " de l'écrivain, qui dans son œuvre romanesque a mis en scène de nombreux protagonistes animaux, que l'on retrouve dans certains titres: Le Sanglier, L'Âne Culotte, Le Chien Barboche… Moins connus (voire inédits, comme la série de poèmes " Le Chat " publiés ici pour la première fois), un ensemble de " fables nimalières " pour l'enfance a été repris et enrichi à partir des manuscrits de l'écrivain sous le titre " Histoires d'animaux ". Le dossier est illustré d'un " dialogue photographique avec l'œuvre d'Henri Bosco " réalisé par Denis Lebioda.Le carnet critique rassemble une étude de Françoise Jean sur Le Sanglier, le témoignage de la traductrice italienne Stefana Squatrito sur une nouvelle édition de Sylvius, et deux approches comparatives de l'œuvre de Bosco avec celle d'Alain-Fournier (Nelly Robinet) et de Marcel Brion (Bernard Vigneron).La bibliographie critique des études bosquiennes actualisée pour les années 2022 et 2023 est établie par Arnaud Dhermy.