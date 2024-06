Le poulpe et l’abeille. Un abécédaire de la librairie

Textes de David Devermelle, Aurélie Guiot, Lauriane Le Dûs, Soledad Lozano, Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Millois de L’École de la librairie.

Préface de Jean-Marie Laclavetine.

L’École de la librairie, qui forme quelque mille professionnels chaque année, a imaginé cet abécédaire comme une invitation dans le quotidien des libraires et les coulisses de leur activité en perpétuelle évolution.

Les entrées un peu décalées (on y croise, entre autres, un camembert et un orchestre, un bagage et une zone) déplient très pédagogiquement les plis et replis de la vie de ce commerce essentiel. Dénicheur et généreux passeur transgénérationnel aux conseils sur mesure, le libraire – à la fois poulpe et abeille, tant ce métier aux multiples compétences exige d’intense énergie et d’intelligence d’adaptation – œuvre dans sa boutique aussi organisée qu’une ruche.

« Tous les mots et tous les mondes sont présents dans chaque librairie, tout l’univers rassemblé par la magie d’un peu d’encre tombée sur du papier »

(extrait de la préface de Jean-Marie Laclavetine).