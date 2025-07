La thèse et le doctorat. Socio-histoire d'un grade universitaire (XIXe-XXIe s.)

Le doctorat n'est pas un diplôme comme les autres : puisque la thèse sert à prouver la capacité à produire des savoirs nouveaux, la soutenance est le seul examen où le jury en sait moins sur le sujet traité que le candidat ou la candidate. Comment un grade universitaire en est-il venu à certifier l'originalité et la nouveauté, plutôt que la conformité et la maîtrise des savoirs existants ? Quelles en sont les conséquences sur le travail intellectuel et sur les pratiques des chercheurs et des chercheuses, sur l’organisation des mondes savants et sur la structuration des disciplines ? Qui s’engage dans une telle aventure, avec quels objectifs et pour quels résultats ?

Contributrices et contributeurs : Jean-Paul Barrière, Matthieu Béra, Marie-Pierre Bès, Antonin Cohen, Victor Collard, Jean-François Condette, Martin Dutron, Jean-Charles Geslot, Gabriela Goldin Marcovich, Eva Guigo-Patzelt, Elen Guy, Antoine Idier, Hervé Joly, Jérôme Lamy, Catherine Leclercq, Marion Maisonobe, Amélie Puche, David Rotman, Stéphanie Tralongo.

Sommaire

Prolégomènes

Introduction : Avatars du dernier parchemin

Qu'est-ce que le projet ès lettres ?

I. Parcours et profils

Chapitre 1 : Du rhéteur au savant : docteurs et doctorats ès lettres avant la Troisième République

Chapitre 2 : Docteur Who ? La mobilisation des titres universitaires dans l’espace public dans la première moitié du XIXe siècle

Chapitre 3 : Docteures ès lettres sous la Troisième République : des trajectoires d’exception

Chapitre 4 : « Modes et travaux » dans les thèses de droit en français du second XIXe siècle : le cas du conjoint survivant

Chapitre 5 : La géographie des thèses de doctorat en théologie soutenues au sein des cinq instituts catholiques de France (1879-1940) : hiérarchies, concurrences, stratégies et circulations

Chapitre 6 : Les polytechniciens docteurs. Une exception qui confirme la règle d’une distance entre élites françaises et recherche

Chapitre 7 : Éléments de socio-histoire du champ académique français après 1968 au prisme de l’accès des normalien·nes au doctorat et à la carrière universitaire

II. Expériences et enjeux

Chapitre 8 : L’histoire face aux Empires. Les thèses de Victor Duruy (1853) : préparation, soutenance, polémiques

Chapitre 9 : Sorbonne, le 3 mars 1893 : la soutenance des thèses de Durkheim. Deux rapports et un reporter

Chapitre 10 : La forge des pairs. Les relations entre membres de jurys de thèse, une comparaison des pratiques de co-publication dans trois disciplines

Chapitre 11 : Les thèses de doctorat d’histoire à la Sorbonne après 1968 au miroir des comptes rendus de soutenance et des souvenirs des acteurs

Chapitre 12 : Rester propagandiste ou devenir docteur ? Ambitions et obstacles dans le parcours d’universitaires est-allemands – au travers du cas de l’athéisme scientifique

Chapitre 13 : La socialisation des doctorants à l’heure de la normalisation : des déstabilisations disciplinaires variables

Chapitre 14 : La co-tutelle de thèse, un fétu de paille dans la coopération scientifique franco-allemande ? Les universités du Rhin supérieur (EUCOR) des années 1990 à aujourd’hui

III. Normes et disciplines

Chapitre 15 : Les thèses consacrées à Spinoza en France : Intégration académique et position dans le champ

Chapitre 16 : L’Europe en travaux. Recenser les thèses sur la construction européenne ou repérer les futures élites de la Communauté européenne ?

Chapitre 17 : La thèse de doctorat comme outil d’affirmation d’un champ disciplinaire. La difficile promotion de la géographie dans les facultés des lettres (1808-1940)

Chapitre 18 : Les premières thèses de doctorat ès lettres en histoire de l’art (1877-1932) : quelles spécificités et quels enjeux pour une discipline nouvelle ?

Chapitre 19 : Une histoire de « crocs-en-jambe » ? Le doctorat comme enjeu de luttes dans le processus d’institutionnalisation de la science politique en France

Chapitre 20 : L’invention récente d’un « nouveau » doctorat : les doctorats de recherche et création artistiques dans les écoles supérieures d’art françaises

Postface : Connaît-on vraiment la chanson ?