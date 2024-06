À propos de la notion de formule (ConSciLa, Paris)

Journée ConSciLa du 24 juin 2024

À PROPOS DE LA NOTION DE FORMULE

Lieu : Sorbonne Université/Inspé, 10 rue Molitor, 75016 Paris (A205)

MATIN

Accueil dès 9.30

10.00 - 12h30

Introduction de la Journée ConSciLa, Pascale Delormas

Modérateur : Dominique Ducard

Rencontre autour de La Littérature en formules (Dir. Olivier Belin, Anne-Claire Bello et Luciana Radut-Gaghi) https://www.fabula.org/lht/30/

Ce numéro 30 de la revue Fabula-LhT, consacré à « La littérature en formules » fait le point sur l’utilité de la notion de formule, provenant de l’analyse des discours politiques et médiatiques, pour appréhender à nouveaux frais la transmission de la littérature, son rôle mémoriel et ses usages sociaux. En effet, les formules sont de brefs énoncés qui accèdent à la notoriété en forgeant les termes du débat public. La littérature est fertile en expressions de ce genre, qui témoignent de la porosité entre le discours littéraire et les discours politiques, philosophiques, médiatiques ou ordinaires.

Olivier BELIN, Présentation du numéro

Olivier BELIN, “Formules et mémoire de la littérature : le cas Lautréamont”



Karine ABIVEN, “Saisir l’interdiscours par la formule orale : le cas des mazarinades chantées pendant la Fronde à Paris (1648-1653)”

Jérémie ALLIET, “Le figement de la conjonction quand même au XIX e siècle. Naissance d’une formule”

siècle. Naissance d’une formule” Luciana RADUT-GAGHI, “L'interdisciplinarité des formules et des petites phrases”

APRES-MIDI

14.00 -17.00

Rencontre autour de La notion de formule en linguistique

Hilgert Emilia, Kleiber Georges, Palma Silvia (éds), 2023, Limoges, Lambert-Lucas : http://www.lambert-lucas.com/livre/la-notion-de-formule-en-linguistique/

Formule, où es-tu ? Les neuf contributions qui forment ce recueil consacré à la formule et aux marqueurs formulaires apportent à cette question, de manière innovante et stimulante, une réponse à la fois générale, particulière et historique. Générale, en ceci qu’elle établit, d’un point de vue métalinguistique, une palette des différentes conceptions de la notion de formule en sciences du langage, ces points de vue multiples conduisant à des passerelles définitoires éclairantes entre des conceptions qui ne se font pas toujours écho. Particulière, parce qu’elle analyse des stratégies et des marqueurs formulaires spécifiques. Historique enfin, car elle enquête sur l’histoire de la notion et celle du nom formule lui-même. Le tout constitue un ensemble instructif et attrayant qui permet de mieux comprendre la place et le rôle qu’occupent la et les formules dans le langage.

Emilia HILGERT, Présentation de l’ouvrage

Emilia HILGERT, “Bords et abords linguistiques de la formule”,

Claude BURIDANT, “La formule et le style formulaire en ancien et moyen français”

Daciana VLAD, “Tours dialogiques à orientation discursive polémique : des formules ?”

Machteld MEULLEMAN & Katia PAYKIN, “Échec et mat : une formule par-delà les échecs”

Discussion générale