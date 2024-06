Déméter, Théories et pratiques artistiques contemporaines, n° 11 : « Le bonheur : une histoire d’images  ? »

Le dossier thématique « Le bonheur: une histoire d'images ? » de la revue Déméter. Théories et pratiques artistiques contemporaines, coordonné par Géraldine Sfez et Sarah Troche, vise à interroger les représentations collectivement partagées du bonheur, dans ses formats les plus quotidiens (photos de famille, publicités, images touristiques, Instagram) comme dans ses reprises artistiques.

Comment les images viennent-elles cristalliser, mais aussi propager une certaine vision du bonheur ? Comment circulent-elles, quelles normes diffusent-elles ? Comment les artistes travaillent-ils à partir de cet imaginaire déjà constitué ? L’imaginaire du bonheur peut-il être autre chose qu’une imagerie close, structurée autour de motifs récurrents ?

Les onze articles rassemblés dans ce dossier explorent ces questions à partir d’études de cas précis et de champs disciplinaires variés (histoire et théorie des arts, études visuelles, philosophie, littérature, sociologie et ethnographie).