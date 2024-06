L'inconscient du texte

Il est difficile tout d’abord de contester que la psychanalyse, Même si elle n’a pas connu le sort du marxisme, la psychanalyse ne joue plus dans les débats intellectuels le même rôle qu’il y a quelques décennies, victime d’une forme de méfiance envers les grandes théories explicatives du siècle dernier et du surgissement d’autres appro­ches plus conformes aux préoccupations contemporaines, à l'instar de l’écocritique. Elle recule aussi dans le champ de la clinique, remplacée par d’autres propositions théra­peutiques. La psychanalyse est-elle pour autant vouée à disparaître ? Certains de ses acquis font désormais partie d’une sorte de patrimoine théorique commun dans lequel n’hésitent pas à puiser – quitte à ne choisir que tel ou tel élément du corpus freudien – un grand nombre d’intellectuels et de praticiens de la santé mentale. Dédié à Jean-Bellemin Noël, disparu en 2022, qui fut l'un des initiateurs de la critique psychanalytique, un nouveau numéro de la revue Littérature directement accessible en ligne via Cairn vient se pencher à nouveaux frais sur "Le travail inconscient du texte", à l'initiative de Pierre Byard et François Migeot.