Écrans, n° 20, 2023-2 : "William Hogarth et le cinéma" (dir. Marie Gueden)

Ce volume dirigé par Marie Gueden et Pierre Von-Ow explore les rapports encore largement insoupçonnés entre William Hogarth, graveur, peintre et théoricien de l'art anglais du XVIIIe siècle, et le cinéma. Souvent rapidement postulés, ceux-ci sont ici étudiés à nouveaux frais en réunissant historiens de l’art, chercheurs en études cinématographiques et littéraires, ainsi qu’un réalisateur, et en se concentrant sur trois grandes problématiques (sérialisation narrative, image et mouvement, veine sociale et culturelle) en vue de démontrer l’effectivité historique, la fécondité esthétique, mais aussi l’actualité de ces rapports entre Hogarth et le cinéma.

Contributeurs : Jean-Loup Bourget, Enrico Camporesi, Théo Esparon, Kate Grandjouan, Marie Gueden, Mike Leigh, Brian Meacham, Yvonne Noble, Marion Sergent, Pierre Von-Ow et Jordi Xifra.

Voir le sommaire…

Lire les résumés…