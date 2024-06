Geoff Dyer, Les derniers jours de Roger Federec et autres manières de finir

Quand la fin s’installe-t-elle ?

Dans ce récit fragmentaire, Geoff Dyer confronte sa propre expérience de l’âge aux derniers jours et aux dernières réalisations d’écrivains, de peintres, d’athlètes et de musiciens qui ont compté pour lui. Avec un charme inouï et une intelligence rare, il examine l’effondrement de Nietzsche à Turin, les réinventions successives de Bob Dylan, les peintures et la lumière abstraite de J. M. W. Turner, les mélodies cosmiques de John Coltrane, le retour d’entre les morts de Jean Rhys et les derniers quatuors de Beethoven –et bien sûr, perché en haut d’une chaise d’arbitre, les dernières balles de Roger Federer.

Ce livre des fins – les intensifications et les modifications de l’expérience qui surviennent lorsque la vie telle que nous la connaissons semble toucher à son terme – traite également de la façon dont on peut continuer à vivre avec l’art et la beauté. Mêlant critiques, mémoires et saillies réflexives, Les Derniers Jours de Roger Federer est un condensé de l’art si singulier de Geoff Dyer et une parfaite introduction à son oeuvre.

