La Nouvelle Revue Française, n° 658, été 2024

Éditorial :

Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !



Les voix du théâtre :

Yasmina Reza, Écrire, tout un « Art » (Entretien)



L'époque est-elle encore surréaliste ? :

Alban Cerisier, Un ailleurs en nous-mêmes

Louis Aragon, Toutes choses égales d’ailleurs

Philippe Forest, Un panorama et quelques clés

Mohamed Mbougar Sarr, Qu’est-il advenu du rêve surréaliste ?

Nicolas Mathieu, Refaire l’amour fou

Marie Modiano, Soupirs et merveilles

Frederika Amalia Finkelstein, L’existence est ailleurs

Thomas Vinau, Sauver quelque chose du monde

Ryoko Sekiguchi, Guirlandes

Grégory Le Floch, Des loups entre les tombes

Éric Reinhardt, 23 juin 1942



Idées :

Antoine Gallimard, Le livre et l’IA : un pacte faustien ?



Le cahier critique :

Clément Ribes, Jon Fosse, Prix Nobel de littérature

Olivier Barrot, Même si le monde meurt, ou le tout grand voyage de Laurent Gaudé (Actes Sud), Ces filles qu’on attend de Claudine Galea (Éditions Espaces), L’acteur, ça se saurait s’il servait à quelque chosede Pierre Notte (Les Solitaires Intempestifs)

Jean D’Amérique, Fajar ou l’Odyssée de l’homme qui rêvait d’être poète d’Adama Diop (Actes Sud)

Jakuta Alikavazovic, Le Banquet des Empouses d’Olga Tokarczuk (Noir sur Blanc)

Benjamin Hoffmann, Châtiment de Percival Everett (Actes Sud)

Xabi Molia, La Part sauvage d’Erwan Desplanques (L'Olivier)

Cyrille Falisse, Chemins de fer du Mexique de Gian Marco Griffi (Gallimard)



Le théâtre dans le texte :

Olivia Gesbert, Un été donquichottesque

Angélica Liddell, ANTIPATRIOTE

Delphine de Vigan, Les Figurants

Bartabas, Le Centaure et l’animal, carnet de création

Tiago Rodrigues, Le dernier reportage

Marie NDiaye, Y penser sans cesse

Pauline Peyrade, Pauline, un portrait - Femme à la hache

Boris Charmatz, Le chaos et le brouillon

Guillaume Poix, Il n'y a plus d'auteurs de théâtre

Blanche Cerquiglini, Les classiques sous emprise

Séverine Chavrier, Les Paradoxes du comédien (par Laurence Marie)



La fiction :

François Sureau, Mon bagage (Nouvelle)

Avec 12 illustrations de Marion Fayolle.