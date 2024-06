Daniel Bilous, Le Kaléidostyloscope ou Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? Pastiches

Le Kaléidostyloscope ou Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? est un recueil de pastiches, entre autres littéraires, dans le genre des exercices de style d'auteurs, qui s'inscrit dans la tradition des A la manière de illustrés en leur temps par Paul Reboux & Charles Müller, et surtout par le Marcel Proust de L'affaire Lemoine.

PRESENTATION

La scène : un poulet est au bord d’une route. Il la traverse. Question : pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? Réponse : pour aller de l’autre côté !



La devinette a vu le jour en 1847, aux États-Unis. On ignore quand et par qui exactement la réponse fut assignée à René Descartes, pour bientôt en susciter d’autres, pêle-mêle attribuées à Platon, Aristote, Darwin, Marx, Freud et une foule d’autres penseurs, savants, célébrités, voire personnages de fiction. En 2024, ce riddle joke hante obstinément la grande toile, tandis que la supposition d’auteur lui ajoute expressément une dimension : exacte ou caricaturale, l’imitation du style propre à chacun.

Or, fort peu de gens de plume reconnus comme des artistes du langage s’étaient vu poser l’énigme du poulet vagabond, sauf pour de brefs mots d’auteurs (Shakespeare, par exemple : " Traverser ou ne pas traverser ? Là est la question... ").

Le pari était donc de changer d’échelle pour inventer des textes, afin d’enrichir les Belles-Lettres d’un chapitre inédit. À cette unique question, dans une sorte de kaléidoscope du style, le pasticheur somme ici de répondre – quelques lignes, plusieurs pages – cinquante écrivains français (de François Villon à l’Oulipo), deux étrangers (Conan Doyle, Kerouac) et quinze voix non livresques (de Betty Boop à C dans l'Air).

Une présentation d'une quarantaine de pages expose le projet, évoque les problèmes spécifiques à l’imitation du style et retrace l’historique des recueils de pastiches en variations sur un thème.

SOMMAIRE

0. Présentation

Au commencement était une volaille – Enfin Descartes vint… 10- De l’imitation considérée comme l’un des Beaux-Arts 13 – Imiter des styles d’écrivains 22 – Des recueils à invariant 25 – Le mimécrit, une question de dosage 33 – Le mimécrit, sous ses deux espèces 39

I. Littérature française

Villon 44 – Rabelais 46 – Montaigne 49 – Marot 51 – Ronsard 52 – Du Bellay 53 – Pascal 54 – La Fontaine 55 – La Bruyère 57 – La Rochefoucauld 57 – Racine 58 – Corneille 61 – Molière 64 – Rousseau 68 – Voltaire 71 – Delille 76 – Lamartine 79 – Vigny 81 – Musset 83 – Hugo 85 – Balzac 87 – Nerval 90 – Baudelaire 91 – Flaubert 93 – Leconte de Lisle 96 – Heredia 98 – Verlaine 99 – Rimbaud 100 – Mallarmé 101 – Villiers de L’Isle-Adam 104 – Zola 107 – Fénéon 108 – Rostand 109 – Renard 114 – Bloy 116 – Apollinaire 119 – Brisset 120 – Proust 121 – Céline 125 – Desnos 126 – Michaux 126 – Duras 127 – Beckett 129 – Robbe-Grillet 130 – Sarraute 132 – Pinget 134 – Roussel 136 – Queneau 137 – Monovocalisme en E / Perec 138 – Contrainte du Prisonnier 143

II. Littérature étrangère

Conan Doyle 145 – Kerouac 148

III. Divers

Betty Boop 150 – Calimero 150 – Gainsbourg 150 - Le Parrain, Don Vito Corleone 151 - Rambo, John Rambo 151 - Traditions populaires, Proverbes du Terroir 152 – Sketch – Chevallier & Laspalès 152 – Divers, Le Cours de Philo 155 – Partie d’Echecs 157 - Religions, Dans le secret du Confessionnal (Monastère de Bénédictins) 158 – Dans la Yeshiva 161 – A la maison, la Mère juive 161 – A la Mosquée, l’Imam de Barbès 163 - Emissions télévisées, Lectures pour Tous 164 - C dans l’Air 166

