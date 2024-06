Écho Antonin Artaud, n° 7 : "Entrelacs d’âmes : Artaud, Van Gogh et la résonance de la folie"

Dans ce septième numéro de la revue Écho Antonin Artaud, nous plongeons au cœur d’une exploration fascinante des liens intimes et tumultueux entre Antonin Artaud et Vincent Van Gogh. Comment et pourquoi Artaud s’est-il intéressé à Van Gogh ? Sur quels points la vie de Van Gogh ressemble-t-elle à celle d’Artaud ? Pourquoi sont-ils tous les deux considérés comme des suicidés de la société ? Ce ne sont que quelques- unes des questions auxquelles nous chercherons à répondre dans les premiers articles.

Ce numéro propose également un regard personnel sur Van Gogh par l’écrivain François Audouy. Un texte magnifique de Katonas Asimis offrant une perspective unique sur l’impact indélébile du regard d’un peintre sur l’art contemporain. Nous avons l’honneur de présenter une interview exclusive de la metteuse en scène Ioli Andreiadi et du comédien Gene Gillette, qui partagent leurs expériences et réflexions sur l’interprétation des mondes intérieurs d’Artaud et Van Gogh.

Ce numéro spécial se distingue également par la présentation des œuvres de Christos Antonopoulos, que nous avons surnommé le « grand peintre de la cruauté humaine ». Ses travaux, explorant la complexité de la condition humaine, résonnent profondément avec les thématiques chères à Artaud.

Enfin, je suis ravi de vous dévoiler en exclusivité mon projet personnel en cours d’achèvement : l’écriture d’une longue et détaillée biographie d’Antonin Artaud. Écho Antonin Artaud numéro 7 vous invite à un voyage à travers l’art, la folie, la société et la rédemption, où les vies d’Artaud et Van Gogh servent de phares dans la quête éternelle de la vérité et de l’expression authentique.

