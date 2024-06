Emily Lombardero

La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700)

Sous la responsabilité éditoriale de Claire Badiou-Monferran

Paris, Classiques Garnier, Investigations stylistiques, 2024

Cet ouvrage apporte un double éclairage, historique et linguistique, à la question de la nature de la fiction. À partir du corpus de la nouvelle historique et galante, réputée pour son hybridité générique entre le roman et l’Histoire, il montre que la fiction invente ses propres moyens de représentation.

