Maurice Bouchor, Félix Bourget, Paul Bourget, Georges Hérelle, Adrien Juvigny, Correspondance croisée 1869-1873 (éd. Michael Rosenfeld, Clive Thomson)

Maurice Bouchor, Félix Bourget, Paul Bourget, Georges Hérelle, Adrien Juvigny

Correspondance croisée 1869-1873

Edition scientifique de Michael Rosenfeld et Clive Thomson

Paris, Classiques Garnier, Sodome et Gomorrhe, 2024

L’ouvrage contient 291 lettres écrites entre 1869 et 1873 par Paul et Félix Bourget, Georges Hérelle, Adrien Juvigny et Maurice Bouchor. Cette correspondance représente un rare témoignage sur l’amour entre hommes à cette époque, d’où le caractère unique de cette édition.

