Viatica, hors série n° 7 : « Le voyage en Inde au XVIIe siècle » (dir. Mathilde Bedel, Mathilde Morinet & Sylvie Requemora)

Viatica, hors série n° 7, 2024



Le voyage en Inde au XVIIe siècle

Découverte, circulation, réception des singularités indiennes dans la France du Grand Siècle

Sous la direction de Mathilde Bedel, Mathilde Morinet et Sylvie Requemora

Dossier

Mathilde Bedel, Mathilde Morinet et Sylvie Requemora

Introduction





Complexité des identités en territoire indien

Frédéric Tinguely

Goa la périlleuse. L’Inde portugaise selon les voyageurs français du xviie siècle

Perils of Goa. Portuguese India according to Seventeenth-Century French Travelers

Yasmine Atlas

Dialoguer avec les brahmanes : de l’œuvre missionnaire aux Voyages philosophes

Dialoguing with Brahmins: From Missionary Work to Philosophical Travelogues





Un carrefour commercial : la circulation des mirabiliae indiae

Rachel Lauthelier-Mourier

Précieuses raretés des Indes : de la curiosité exotique au placement financier

Mughal Precious Rarities: from Exotic Interests to Investment

Cécile Lugand

Un marchand itinérant sur les routes du diamant : Jean-Baptiste Tavernier

An Itinerant Trader on the Diamond Routes: Jean-Baptiste Tavernier



Le cas François Bernier

Ioana Manea

L’Histoire de la dernière révolution des États du Grand Mogol de Bernier au carrefour de la vraisemblance et de la « tragédie indienne »

The History of the last Revolution of the States of the Great Mogul by Bernier at the Crossroads of Verisimilitude and “Indian tragedy”

Mathilde Mougin

Corps indiens : imaginaire médical, politique et philosophique des représentations de l’Indien dans l’œuvre de Bernier

Indian Bodies: Medical, Political and Philosophical Representations in Bernier’s Work

Comptes rendus

Guy Barthèlemy

Nirina Ralantoaritsimba, En Californie, les Français écrivent leur ruée vers l’or (1848-1915)

Paris, Honoré Champion, 2023

Odile Gannier

Laurence Chamlou, Mirages persans. Les récits de trois voyageuses au tournant du xxe siècle

Grenoble, UGA Éditions, 2022

Nicolas Gony

Véronique Magri et Odile Gannier (dir.), Frontières de la définition dans le récit de voyage

Paris, Classiques Garnier, 2023

Alain Guyot

Gilles Bertrand, Raymond Escomel, Nos Italies

Grâne, Creaphis Éditions, 2021

Halia Koo

Jessica Desclaux, Barrès en mouvement. Dans l’atelier des voyages

Genève, Droz, 2023

Gilles Louÿs

David van Reybrouck, Revolusi. L’Indonésie et la naissance du monde moderne

Arles, Actes Sud, 2022

Catherine Ménager

Nicolas Dufetel et Sarga Moussa (dir.), Voyages croisés entre l’Europe et l’Empire ottoman au xixe siècle. Écrivains, artistes et musiciens à l’époque des Tanzimat

Istanbul, Les Éditions Isis, 2023