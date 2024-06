Raymond Guérin, Du côté de chez Malaparte

Au printemps 1950, Raymond Guérin passe trois semaines chez Curzio Malaparte, dans sa célèbre maison surplombant la Méditerranée, la Casa « Come me », qui n’a pas encore été immortalisée par Godard.

Du côté de chez Malaparte est le récit de ce séjour. Guérin y consigne ses impressions, les conversations avec son hôte, le récit des soirées avec les nombreux artistes qui habitent l’île.

Le portrait qu’il dresse de Malaparte dessine, en creux, un Raymond Guérin émerveillé par la personnalité solaire et complexe de l’écrivain italien.

Et puis il y a la villa. Elle enthousiasme Guérin, qui la décrit, la jauge, la photographie, faisant de ce petit livre un témoignage unique sur cette maison qui, aujourd’hui encore, fascine les architectes du monde entier.

Édition augmentée de fragments inédits et illustrée de nombreuses photographies prises par Raymond Guérin lors de son séjour à Capri.

