Loups-garous du Moyen Âge (éd. Corinne Pierreville)

Au Moyen Âge le loup-garou suscite un engouement qui transparaît dans la littérature vernaculaire aussi bien que savante. Il cristallise de vieilles appréhensions humaines et touche à des questions essentielles sur la nature de l’homme et de l’animal. Il invite à réfléchir à la place du monstre dans la Création et interroge sa capacité à détenir une âme. Il dévoile les pulsions et les désirs enfouis en l’être humain, les dysfonctionnements de l’individu et de la société. Les dix-neuf textes rassemblés dans ce recueil abordent les différentes facettes de la lycanthropie, sans négliger son origine médicale ou anthropologique, sa diabolisation par l’Inquisition ou ses multiples avatars fictionnels. Pour ces auteurs du XIe au XVe siècle, ce mythe n’est pas seulement l’un de ces faits étranges destiné à captiver l’auditoire en provoquant une horreur mêlée d’une trouble attirance. Il est porteur de sens pour qui veut y prêter attention.

Corinne Pierreville est professeur de langue et de littérature françaises du Moyen Âge à l’Université Jean Moulin-Lyon 3 et membre de l’UMR 5648. S’intéressant à des domaines variés, elle a publié une quinzaine d’ouvrages dont une Anthologie de la littérature érotique du Moyen Âge ainsi que les éditions bilingues du Roman de Merlin en prose et du Chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Elle a dirigé la publication de Renart le contrefait et codirigé les deux tomes du Dictionnaire des animaux de la littérature française. Depuis octobre 2023, elle est membre de l’Institut Universitaire de France et travaille actuellement à la publication en ligne, sur la Base de Français Médiéval, de l’ensemble des fabliaux français du Moyen Âge.

