Revue Nerval, n° 8 (dir. Jean-Nicolas Illouz & Henri Scepi)

Sommaire

Jean-Nicolas Illouz et Henri Scepi

Éditorial

Nerval au journal

Approches médiatiques de l’œuvre nervalienne

(Dossier dirigé par Filip Kekus et Jean-Didier Wagneur)

Filip Kekus et Jean-Didier Wagneur

Introduction / Introduction

Alain Vaillant

Nerval, ou le destin malheureux de la « petite presse » / Nerval, or the unfortunate fate of the “petite presse”

Filip Kekus

Nerval chroniqueur du Printemps des peuples dans Le Journal de Karr : entre enthousiasme romantique et lucidité politique / Nerval chronicler of the Springtime of the Peoples in Karr’s Le Journal: between romantic enthusiasm and political lucidity”

Gérard Gogez

L’« Histoire de la reine du Matin » : une rébellion souterraine dans les pages du National / The “Histoire de la reine du Matin”: an underground rebellion in the pages of the National

Jacques Dürrenmatt

Ce que le feuilleton fait à l’écriture de Nerval. L’exemple des Faux Saulniers / What the serial does to Nerval’s writing. The example of Les Faux Saulniers

Gabrielle Chamarat

Les Faux Saulniers et le petit journal / The Salt Smugglers and the “petits journaux”

Gabrielle Bornancin

« Ce que seront les ruines de paris » : Nerval journaliste face aux embellissements urbains /“What the ruins of Paris shall be”. Urban embellishments in Nerval’s journalistic writing

Florian Gödel

Hospitalité humoristique. Les relations de Nerval avec la presse viennoise / Humorous hospitality. Nerval’s relations with the Viennese press

Julien Schuh

Où est Gérard ? Nerval dans les « petites revues » fin-de-siècle : un rendez-vous manqué / Where is Gérard ? Nerval in the “Little Magazines” at the End of the Century: a Missed Encounter

Notes d’érudition et d’intuition critique

Jean-Nicolas Illouz

Note sur l’iconographie de la Rue de la Vieille-Lanterne : à propos d’un dessin d’Augustin Feyen-Perrin / Notice on the iconography of the Rue de la Vieille-Lanterne: about a drawing by Augustin Feyen-Perrin

Varia

Vincent Vivès

Nerval, le suicidé de la société / Nerval, the man suicided by society

Michel Espagne

Heinrich Heine traducteur de Gérard de Nerval ? / Heinrich Heine as translator of Gérard de Nerval?

Michael Woll

La défense d’un poète. Paul Celan traducteur et interprète des Chimères de Nerval / The defence of a poet. Paul Celan as translator and interpreter of the Nerval’s Chimeras

Patricia Victorin

Nerval et Dumas à la manière de Froissart / Nerval et Dumas in the manner of Froissart.

Année bibliographique

Résumés / Abstracts.