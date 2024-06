Les Haleurs. Revue d'éco-poésie.

Le premier numéro de la revue d'éco-poésie Les Haleurs, fondée par l'auteur David Dielen, a été publié en mars 2024. Consacré au thème "Eau et poésie", ce numéro propose un "Manifeste de l'éco-poésie", un corpus de textes poétiques de 18 autrices et auteurs francophones, ainsi qu'un long entretien avec le poète et philosophe Jean-Claude Pinson.

Auteurs et autrices contribuant à la revue : Christine Billard ; Arthur Billerey ; Antoine Boisclair ; Judith Chavanne ; David Dielen ; Michèle Dujardin ; Nelly Froissart ; Albane Gellé ; Frédérique Germanaud ; Cécile A. Holdban ; Mélanie Leblanc ; Perrine Le Querrec ; Samy Manga ; Iren Mihaylova ; Azadée Nichapour ; Jean-Jacques Percheminier ; Mathieu Simoneau ; Milène Tournier.