Parution du numéro inaugural d'une nouvelle revue multilingue, Rencontres en Traduction/ Encounters in Translation : "Epistémologies traductionnelles et narratives".

Cette revue interdisciplinaire en accès ouvert et en ligne propose un espace de réflexion sur la valeur critique de la traduction, interrogeant les processus de médiation entrant en jeu dans la production et la circulation des connaissances.

Les thèmes abordés dans ce premier numéro sont variés : la transmission des mythes amérindiens, les récits de la révolution, le traducteur comme bouc émissaire ou encore une analyse philosophique de la temporalité en traduction.

Enfin, la revue a pour particularité d'être elle-même un lieu de traduction, puisque les résumés et les synopsis sont proposés en version multilingue.

https://publications-prairial.fr/encounters-in-translation/

Sommaire

Sanja Perovic

Translation and transnational narratives of revolution: Constructing a critical history in the presentTraduction et récits transnationaux de révolution : Reconstruire une histoire critique au présentTraducción y narrativas transnacionales de la revolución: Construir una historia crítica en el presenteLa traduzione e il discorso transnazionale sulla rivoluzione: Per una storia critica del presenteVertaling en transnationale verhalen over revolutie: Een kritische geschiedenis vormgeven in het hedenOversettelse og transnasjonale revolusjonsfortellinger: Å konstruere en kritisk historie i samtiden翻译和跨国的革命叙事:当代批判性历史构建

Jan Buts et Saliha Özçelik

The translator and the scapegoat: On mimetic desire and intercultural mediationLe Traducteur et le bouc émissaire : Désir mimétique et médiation interculturelleEl traductor y el chivo expiatorio: Deseo mimético y mediación interculturalDe vertaler en de zondebok: Over mimetisch verlangen en interculturele tussenkomstOversetteren og syndebukken: Om mimetisk begjær og interkulturell medieringÇevirmen ve günah keçisi: Mimetik arzu ve kültürel arabuluculuk üzerine译者和替罪羊:论模仿欲望与跨文化调解

Neil Sadler

Temporality and translation: Thematic and non-thematic narrativeTemporalité et traduction : Récit thématisé et non thématiséالزمانية والترجمة: ما بين المواضيعية وعدمهاTemporalidad y traducción: La narración temática y no temáticaTemporalità e traduzione: Narrativa tematica e non tematicaTemporalitet og oversettelse: Tematiske og ikke-tematiske fortellinger时间性与翻译:专题性与非专题性叙事