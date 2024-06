Revue d'histoire des sciences humaines, n°44 : "Récits de rêve"

Récits de rêve

Édité par Rémy Amouroux, Aude Fauvel, Michaël Roelli

Revue d'histoire des sciences humaines, n° 44, printemps 2024

L'histoire de l’onirologie occidentale s’est longtemps résumée aux études de Sigmund Freud et des psychanalystes sur les rêves. Ainsi, en dehors du domaine « psy », peu de travaux ont été réalisés sur les théories onirologiques, les méthodes onirocritiques et les pratiques onirographiques qui ont vu le jour dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que la psychanalyse était à son apogée. C’est il y a une quinzaine d’années seulement que des historiennes et des historiens ont étendu leurs enquêtes à d’autres entreprises savantes, mais pour la plupart en amont de l’œuvre de Freud.

Or l’intérêt des sciences humaines pour les déterminismes inconscients (psychiques, socioculturels, génétiques) s’est affirmé tout au long du XXe siècle, faisant des récits de rêve des objets d’étude historiques, anthropologiques et sociologiques. Ainsi, d’autres rêves que ceux confiés sur un divan ou à un carnet d’analyse ont été étudiés : ceux, par exemple, d’individus peuplant des territoires colonisés ou sous tutelle, dont les administrateurs ont tâché de sonder « la vie intérieure » ; ou ceux d’animaux, qui ont non seulement transformé la neurophysiologie du sommeil à la fin des années 1950, mais aussi contribué, un demi-siècle plus tard, à une remise en question de l’anthropologie.

Les rêves et leur étude, loin de se réduire à des débats entre psychanalystes, se présentent ainsi comme un point de jonction entre les différentes disciplines consacrées à l’étude de l’être humain et de son comportement.

Dossier : Récits de rêve

Michaël Roelli, Aude Fauvel et Rémy Amouroux

Onirologies savantes et sciences humaines. Des récits de rêve à leurs prolongements théoriques

Rebecca Lemov

Hopi Dreams and Anthropologists' Dream Collection Strategies. Notes on the Research of Dorothy Eggan and Don Talayesva

Michaël Roelli

Portrait du rêveur matérialiste. Les récits de rêve de Louis Althusser (1941-1967)

Magaly Tornay

Rêver la clinique. La collection de rêves d’infirmières de Münsterlingen

Rachael I. Rosner

La théorie du rêve d’Aaron T. Beck dans son contexte. Une introduction à son article de 1971 sur les schémas cognitifs dans les rêves et les rêveries

Eduardo Kohn et Michaël Roelli

Je rêvais aussi en quelque sorte comme la forêt. Entretien avec Eduardo Kohn

Document

Pierre Prévost, « Songes et exemples » (manuscrits)

Jacqueline Carroy

Psychologie des rêves et plaisir d’écriture

Géographies académiques

Aline Waltzing

L’évaluation des universités comme symptôme des transformations universitaires. Les métamorphoses de l’Association des universités néerlandaises des années 1980 aux années 2000

Rens Bod et Aline Waltzing

Interview with Rens Bod. An Academic’s and Activist’s View on Recent Policy and Change in Dutch Higher Education

Débats, chantiers et livres

Joël Laillier et Christian Topalov, Gouverner la science. Anatomie d’une réforme (2004-2020) (Thomas Alam)

Annabelle Bonnet, La barbe ne fait pas le philosophe. Les femmes et la philosophie en France (1880-1949) (Charles Soulié)

Isabelle Kalinowski, La mélodie du monde. Les musiques extra-européennes en Allemagne autour de 1900 (Rémy Campos)

Emanuel Bertrand, Wolf Feuerhahn, Valérie Tesnière (dir.), Éditer l’histoire des sciences (France, XXe siècle). Entre sciences et sciences humaines (Sophie Noël)

Florian Louis, De la géopolitique en Amérique (Hugo Cupri)

Yves Winkin, D’Erving à Goffman. Une œuvre performée ? (Jean-Michel Chapoulie)