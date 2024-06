Studi francesi, n° 201 (LXVII | III) | 2023 – Varia

articoli

«Le plus grand théâtre de la République, la première réputation dans l’Europe». Ignazio Degotti (1758-1824) behind the stage of the Paris Opéra [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Elisa Cazzato

Du Conservatoire au concours du Prix de Rome: l’influence de l’Italie sur l’enseignement musical en France au tournant des xviiieet xixe siècles [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Maxime Margollé

Il regno delle circostanze. La nozione di carattere tra Helvétius e Stendhal [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Paolo Godani

Xavier de Maistre e Aleksandr S. Puškin: un’insolita “parentela” letteraria [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Luca Elfo Jaccond

Le théâtre de société de Marie de Solms, ou comment une femme peut devenir dramaturge au xixe siècle [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Valentina Ponzetto

Un poète français? Swinburne en France, Swinburne et la France[Testo integrale disponibile in décembre 2024]Bénédicte Coste

Il sangue dei camaleonti e la follia dei convulsionari. L’“engagement” di Jean Giono in “Promenade de la mort” [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Virginia Melotto

Le roman comme volonté et comme représentation: l’écriture de soi entre rêve et fiction dans “L’homme empêché” de Salvat Etchart[Testo integrale disponibile in décembre 2024]Silvia Boraso

discussioni e comunicazioni

L’histoire des six bourgeois de Calais par Claude Fauchet: sources et enjeux de la citation dans un chapitre des “Veilles” [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Elisabetta Barale

Pour une lecture sexuelle des “Sept épées” d’Apollinaire [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Paul Claes

La Poire, la mort et la manducation. De Saint-Pol-Roux à Pierre Leroux [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Odile Hamot

À la recherche du lieu perdu: du texte de Jules César à l’écriture de “La Bataille de Pharsale” de Claude Simon [Testo integrale disponibile in décembre 2024]Rémy Poignault

Rassegna bibliografica

Medioevo

“Perspectives médiévales” 43 [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

“Questes” 44, 2022, Bibliothèques, lecteurs, lectures [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Keith Busby, Codex et Contexte. Lire la littérature médiévale française dans les manuscrits [Testo integrale]Martina Crosio

Charles Brucker, Anthologie commentée des traductions françaises du xive siècle. Autour de Charles V, culture, pouvoir et spiritualité[Testo integrale]Paola Cifarelli

Littérature urbaine. Donnée culturelle médiévale ou concept de l’histoire littéraire?, dir. Ludmilla Evdokimova et Françoise Laurent[Testo integrale]Elisabetta Barale

Piero Andrea Martina, Richard Trachsler, La partie de cache-cache la plus longue du monde. Auteurs médiévaux contre critiques modernes [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Sébastien Douchet, Une réception du Moyen Âge au xviie siècle. Lectures et usages des textes médiévaux par les Gallaup de Chasteuil (1575-1719) [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Oltre la mer salee. Proceedings of the 21st International Congress of the Société Rencesvals, dir. Dorothea Kullmann and Anthony Fredette [Testo integrale]Marco Maulu

Gianfelice Peron, Interférences thématiques et génériques dans les prologues des chansons de geste et autres œuvres narratives en vers [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Gauthier Grüber, Les frontières textuelles dans “Girbert de Metz”[Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Philippe Haugeard, Influence romanesque ou combinatoire épique? Frontières génériques et déplacements géographiques dans “Aye d’Avignon” [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Gautier de Châtillon, Alexandréide [Testo integrale]Piero Andrea Martina

Anne Rochebouet, Réécrire l’histoire de Troie. La cinquième prose du “Roman de Troie”, compilation et création [Testo integrale]Piero Andrea Martina

Chrétien de Troyes, Erec et Enide [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Irène Fabry-Tehranchi, Catherine Nicolas, L’iconographie du “Lancelot-Graal” [Testo integrale]Paola Cifarelli

Rémy Cordonnier, L’iconographie du “Bestiaire divin” de Guillaume le clerc de Normandie [Testo integrale]Elisabetta Barale

Florent Coste, Gouverner par les livres. Les “Légendes dorées” et la formation de la société chrétienne (xiiie-xve siècle) [Testo integrale]Barbara Ferrari

Nicole Bériou, En quête d’une parole vive. Traces écrites de la prédication (xe-xiiie siècle) [Testo integrale]G. Matteo Roccati

Quattrocento

Michele Tomasi, Écrire l’art en France au temps de Charles V et Charles VI (1360-1420). Le témoignage des chroniqueurs [Testo integrale]Paola Cifarelli

Réécritures et adaptations de l’“Ovide moralisé” (xive-xviie siècle), dir. Catherine Gaullier-Bougassas et Marylène Possamaï-Pérez[Testo integrale]Paola Cifarelli

Littérature urbaine. Donnée culturelle médiévale ou concept de l’histoire littéraire?, dir. Ludmilla Evdokimova et Françoise Laurent[Testo integrale]Elisabetta Barale

Isolement et ouverture au monde, éd. Élisabeth Gaucher-Rémond et Ambre Vilain [Testo integrale]Chiara Tavella

“Pecia. Le livre et l’écrit” 24, Du manuscrit à l’imprimé. Une autre modernité [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Andrea Valentini, De la V1 à la V2 de la “Cité des dames” de Christine de Pizan: étude de quelques révisions linguistiques [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Justine Dockx, Mettre en prose une chanson de geste: quel devenir pour le registre épique?, in La chanson de geste aux frontières, aux frontières de la chanson de geste [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

S.C. Kaplan, Intellectual Siblingship: Philip the Good’s Book Gifts to Agnes of Burgundy [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Marie-Madeleine Huchet, Un témoin des liens littéraires entre la cour de Bourgogne et la Portugal: le manuscrit BnF, n.a.fr. 6763[Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Lucien Dugaz, “Pleurant son roy pluscler que nul anticque”. Édition de la “Complainte” et de l’“Epitaphe” de Charles VIII par Octovien de Saint-Gelais [Testo integrale]Maria Colombo Timelli

Cinquecento

Adrien Mangili, D’os et de vent. Penser la baleine à la Renaissance[Testo integrale]Maurizio Busca

Sofina Dembruk, «Saincte et precieuse deformité». Expérimentations littéraires de la laideur à la Renaissance [Testo integrale]Maurizio Busca

Les Remèdes à l’amour de l’Antiquité au xviiie siècle, dir. Gautier Amiel, Adeline Lionetto et Dimitri Mézière [Testo integrale]Maurizio Busca

Pierre Nevejans, Des nouvelles d’Emilio Ferretti, juriste, humaniste, courtisan et… agent diplomatique florentin [Testo integrale]Filippo Fassina

Louise Labé, Œuvres [Testo integrale]Michele Mastroianni

Louise Labé. Vade-mecum, éd. Max Engammare [Testo integrale]Michele Mastroianni

Nicolas Souhait, Dorat e “Œdipe Roi”: des notes de cours de Jacques Bongars [Testo integrale]Filippo Fassina

Jean Balsamo, Les premières éditions de la “Satyre Ménippée” (1593 [sic]-1604) [Testo integrale]Filippo Fassina

Sylvie Laigneau-Fontaine, L’œuvre latine d’un humaniste bourguignon: la “Gigantomachie” di Jacques Guijon [Testo integrale]Filippo Fassina

Isabelle Schlichting «Ce retour d’attention accordée au vieux poète». Éléments pour une histoire de la canonisation de Du Bellay au xixe siècle [Testo integrale]Filippo Fassina

Seicento

Artémisie, princesse de Carie. Histoire de ce Temps (1635), texte établi et présenté par Frank Greiner [Testo integrale]Laura Rescia

Le Grifonage, ou festin, jeux et recréations de la Montagne du Grifon en Brie, Textes présentés et annotées par Claudine Nédelec[Testo integrale]Monica Pavesio

Tony Gheeraert, Une fantaisie à la manière de Callot. Introduction au “Roman comique” de Paul Scarron [Testo integrale]Monica Pavesio

Jean-Louis Guez de Balzac, Aristippe ou de la cour (1658) [Testo integrale]Laura Rescia

Cérémonial politique et cérémonial religieux dans l’Europe moderne, Échange et métissages, sous la direction de Peter Bennettet Bernard Dompnier [Testo integrale]Monica Pavesio

Françoise Poulet, Vains et doux compliments chez Molière: des conventions de la civilité à l’éloquence du cœur [Testo integrale]Laura Rescia

Rachel Lauthelier-Mourier, Le Voyage de Perse à l’âge classique. Lieux rhétorique et géographiques [Testo integrale]Monica Pavesio

Illustrer le livre sous l’Ancien Régime, dir. O. Leplatre [Testo integrale]Laura Rescia

Quel texte sous la musique? Réflexion sur l’établissement des textes littéraires dans l’édition de la musique française sous le règne de Louis XIV, dir. C. Cessac [Testo integrale]Laura Rescia

Jack Thomas, Les Protestants du Languedoc et la justice royale de Louis XIV à la Révolution. De l’obscurité à la lumière [Testo integrale]Monica Pavesio

Settecento

Evariste Gherardi, Théâtre italien [Testo integrale]Matteo Tarantola

Voltaire, La Henriade [Testo integrale]Paola Perazzolo

Louis-Jean Levesque de Pouilly, Théorie des sentiments agréables[Testo integrale]Marco Menin

Gilles Gourbin, La Politique expérimentale de Diderot [Testo integrale]Katalin Bartha-Kovács

Hans-Ulrich Gumbrecht, Prose of the World. Denis Diderot and the Periphery of Enlightenment [Testo integrale]Zsófia Iván-Szür

Nathalie Ferrand, Dans l’atelier de Jean-Jacques Rousseau. Genèse et interpretation [Testo integrale]Francesco Boccolari

Céline Spector, Émile. Rousseau et la morale expérimentale [Testo integrale]Marco Menin

Sophie Cottin, Correspondance complète [Testo integrale]Teresa Lussone

Éditer les œuvres complètes (xviiie siècle), dir. Françoise Gevrey et Sylvain Menant [Testo integrale]Adelaide Pagano

Paul Kompanietz, Les Romans de la Terreur. L’invention d’un imaginaire (1793-1874) [Testo integrale]Paola Perazzolo

Ottocento a)

Marie-Hélène Baylac, La Peur du peuple. Histoire de la 2eRépublique 1848-1852 [Testo integrale]Lise Sabourin

C’est la fête!, “Le Magasin du xixe siècle” 12 [Testo integrale]Michel Arrous

Louis de Bonald, Œuvres choisies. Tome II. Écrits sur le divorce[Testo integrale]Lise Sabourin

Joël Thalineau, Assassinat de Paul-Louis Courier. Histoire d’une errance judiciaire [Testo integrale]Michel Arrous

Claire de Duras, Œuvres romanesques [Testo integrale]Silvia Lorusso

Mémoires de la comtesse de La Ferronnays 1791-1816, éd. présentée et préparée par Bernard Auzanneau [Testo integrale]Lise Sabourin

Stendhal, Historiettes romaines [Testo integrale]Michel Arrous

Philippe Berthier, Stendhal et «le grand art de voyager» [Testo integrale]Michel Arrous

Philippe Berthier, Stendhal en archipel [Testo integrale]Michel Arrous

Honoré de Balzac, Gli Chouans [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Honoré de Balzac, Pierrette [Testo integrale]Marco Stupazzoni

“Le Courrier balzacien” 54 [Testo integrale]Marco Stupazzoni

“Les Contes drolatiques” et leurs illustrateurs [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Silvia Baroni, Le rouge et le noir chez Balzac. La valeur symbolique de la couleur dans “La Peau de chagrin” [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Pietro Citati, «La ragazza dagli occhi d’oro» di Balzac [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Alessandro Piperno, Proust e Balzac. Cauto elogio della volgarità[Testo integrale]Marco Stupazzoni

Agnese Silvestri, Briganti di carta: Stendhal, Sand, Balzac alle prese con il “tipo” [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Laure Surville de Balzac, La Fata delle nuvole o La Regina Mab. Racconti di famiglia [Testo integrale]Marco Stupazzoni

Alexandre Dumas, Vingt Ans après [Testo integrale]Lise Sabourin

Victor Hugo, Carnets d’amour à Juliette Drouet [Testo integrale]Elisa Puntarello

Victor Hugo, Quatrevingt-treize [Testo integrale]Lise Sabourin

George Sand, Leone Leoni [Testo integrale]Valentina Ponzetto

Théophile Gautier, Œuvres complètes. Poésies I [Testo integrale]Lise Sabourin

Marie d’Agoult, Correspondance générale [Testo integrale]Lise Sabourin

Théophile Gautier, Œuvres complètes, Critique théâtrale [Testo integrale]Lise Sabourin

Marie Menessier-Nodier,Correspondance, tome III, Lettres à Marie[Testo integrale]Lise Sabourin

Jules Champfleury, Les Excentriques [Testo integrale]Michel Arrous

Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias [Testo integrale]Valentina Ponzetto

Ottocento b)

Le récit de malheur au xixe siècle [Testo integrale]Maria Emanuela Raffi

Nicolas Bourguinat, L’avenir est gros! Temps, espace et destinée dans “L’Éducation sentimentale” [Testo integrale]Maria Emanuela Raffi

Michel Delon, Le daguerréotype et les inquiétudes du progrès. Autour d’un poème de Baudelaire [Testo integrale]Maria Emanuela Raffi

Bernard Gendrel, Le balzacisme intégral de Paul Bourget [Testo integrale]Alessandra Marangoni

La foule romanesque au xixe siècle, dir. Claudia Bouliane et Sébastien Roldan [Testo integrale]Alessandra Marangoni

Zeliang Li, Les indications des épreuves de l’édition définitive du “Coup de dés” de Mallarmé [Testo integrale]Alessandra Marangoni

Olivier Lumbroso, La Bête humaine. Chaos et création [Testo integrale]Nicole Siri

Novecento e XXI secolo

Thierry Marchaisse, Le théorème de Proust. Une cryptanalyse de la “Recherche” [Testo integrale]Caterina Palmisano

Bertrand Méheust, Proust voyant [Testo integrale]Chiara Nifosi

L’ombre de Proust et de Faulkner dans la littérature de langue française (xxe-xxie siècles), dir. Jean-Yves Laurichesse et Patrick Marot [Testo integrale]Ludovico Monaci

Jean Giraudoux, Essais, articles, récits et témoignages. Tome I: D’une guerre à l’autre [Testo integrale]Marta Colleoni

André Gide, Pierre Herbart, Élizabeth van Rysselberghe, Correspondance 1929-1951 [Testo integrale]Virginia Melotto

Benedicte Vergez-Chaignon, Colette en guerre 1939-1945 [Testo integrale]Elisa Borghino

Boris Vian en son deuxième siècle, dir. Marc Lapprand [Testo integrale]Elena Ravera

Jeanyves Guérin, Camus, “La Peste” et le coronavirus. Contribution à des humanités citoyennes [Testo integrale]Marta Colleoni

Georges Greciano, Cocteau, l’opium aux trousses. Correspondance inédite et illustrée avec le poète (1928-1929) [Testo integrale]Stefano Genetti

Les biographies existentielles de Sartre. Thèmes, méthodes, enjeux, dir. Vincent de Coorebyeter [Testo integrale]Giorgia Testa

Adrien Cavallaro, L’Amour en ruine. Autour d’un poème de “La Grande Gaîté”, d’Aragon [Testo integrale]Giorgia Testa

Flavien Falantin, Faut-il brûler Sagan? [Testo integrale]Gianluca Savoldelli

Jiaying Li, Le Langage mis en jeu et en question. Jarry, Ionesco, Tardieu, Novarina [Testo integrale]Elena Ravera

Simon Abkarian, Elettra dei bassifondi [Testo integrale]Fabio Scotto

Letterature francofone

Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au xxe siècle [Testo integrale]Carminella Biondi

L’édition africaine et la fabrique de la littérature, dir. Jean-MichelDevésa [Testo integrale]Emanuela Cacchioli

Sébastien Heiniger, Décolonisation, fédéralisme et poésie chez Léopold Sédar Senghor [Testo integrale]Chiara Denti

L’Errance et le Rire. Un Nouveau souffle de la littérature antillaise, dir. Ralph Ludwig [Testo integrale]Carminella Biondi

Nicolas Deleau et Anne Douaire-Banny, Aimé Césaire. Vivre debout[Testo integrale]Roberto Ferraroni

Ching Selao, D’une Négritude à l’autre. Aimé Césaire et le Québec[Testo integrale]Emanuela Cacchioli

Géraldine Banaré, Édouard Glissant et la poétique des arts. Imaginaire du monde et topographie des «Lieux» [Testo integrale]Sara Aggazio

“Les Cahiers du Tout-Monde” 2, juillet 2022, Édouard Glissant, l’écriture et les arts, dir. Loïc Céry [Testo integrale]Sara Aggazio

Yves Chemla, En cheminant avec Louis-Philippe Dalembert [Testo integrale]Alba Pessini

Emmelie Prohète, Les Villages de Dieu [Testo integrale]Roberto Ferraroni

Opere generali e comaratistica

Paolo Tortonese, L’uomo in azione. Letteratura e mimesis da Aristotele a Zola [Testo integrale]Gianni Iotti

Réillustrations (xvie-xxie siècle), vol. 2, dir. Maxime Cartron [Testo integrale]Gabriella Bosco

Le désir de métamorphose, dir. Cristina Noacco et Corinne Bonnet[Testo integrale]Luana Doni

Camille Aubaude, Femmes de lettres. Histoires d’un combat, du Moyen Âge au xxe siècle [Testo integrale]Roberta Sapino

Relire Claude Duchet. Cinquante ans de sociocritique [Testo integrale]Roberta Sapino

Élise Hugueny-Léger, Projections de soi. Identité et images en mouvement dans l’autofiction [Testo integrale]Roberta Sapino

François Dosse, Les vérités du roman. Une histoire du temps présent[Testo integrale]Luana Doni

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire des écrivains gastronomes. De Apollinaire à Zola [Testo integrale]Francesca Forcolin