ILCEA n° 54 / 2024 : "Mémoire et indicible : la question du trauma individuel dans les arts contemporains (récit, poésie et cinéma)"

La triade conceptuelle que composent la mémoire, l’indicible et le trauma donne lieu à des manifestations multiples et variées comme en témoigne l’essor actuel des littératures du moi qui expriment une volonté de représenter et d’écrire la vie en la confrontant à ce qui ne peut être dit. Cette incapacité de dire n’empêche pourtant pas le surgissement de traces mnésiques dans le discours qui, par contraste, dénotent l’existence du refoulé. Face à cet empêchement dont l’indicible est tantôt la cause, tantôt l’effet, la mémoire continue d’agir par des voies détournées en déployant des stratégies de (dis)continuité et des modes d’expression singuliers. Le numéro 54 de la revue ILCEA entend les analyser, en mettant l’accent sur le trauma individuel et ses représentations. Celles‑ci se caractérisent aujourd’hui par une grande diversité thématique (viol, accident, torture, attentat, massacre, etc.), des types d’expression variées (récit, poésie, cinéma) ainsi qu’une profusion de genres et de procédés stylistiques.

Memory and the Unspeakable: The Question of Individual Trauma in the Contemporary Arts (Narrative, Poetry and Film)

The conceptual triad of memory, the unspeakable and trauma produces many and varied manifestations, as demonstrated by the current boom in literature of the self, which expresses a wish to represent and write life by confronting it with what cannot be said. This inability to say does not, however, prevent the emergence of memory traces in discourse which, by contrast, denote the existence of the repressed. In the face of this impediment, of which the unspeakable is sometimes the cause, sometimes the effect, memory continues to act by indirect means, deploying strategies of (dis)continuity and singular modes of expression. The purpose of issue 54 of the ILCEAjournal is to analyse these, focusing on individual trauma and its representations, which today are characterised by a wide range of themes (rape, accident, torture, attack, massacre, etc.), various types of expression (narrative, poetry, film) and a profusion of genres and stylistic devices.

Sommaire

David Crémaux-Bouche, Laurent Gallardo, Laurence Garino Abel et Catherine Orsini-SailletIntroduction. De la béance au ressassement du trauma : le défi de la transmission[Texte intégral]

Laura AntoniettiUne retenue infinie : le deuil et la douleur dans l’œuvre autobiographique de Natalia Ginzburg [Texte intégral] Una smisurata reticenza : il lutto e il dolore nell’opera autobiografica di Natalia GinzburgAn Immeasurable Reticence: Mourning and Grief in Natalia Ginzburg’s Autobiographical Work

Lina IglesiasLa mort de la mère : un traumatisme à l’œuvre dans la poésie d’Isabel Pérez Montalbán [Texte intégral] The Death of the Mother: a Trauma in the Poetry of Isabel Pérez Montalbán

Paola GhinelliLe traumatisme indicible dans l’écriture autofictionnelle de Michela Marzano [Texte intégral] The Unspeakable Traumatism in Michela Marzano’s Self-Fictional Writings

Aurélie MoioliTraduire le trauma : hantises de Sebald et Celan dans Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo [Texte intégral] Translating Trauma: Hauntings of Sebald and Celan in Thésée, sa vie Nouvelle by Camille de Toledo

Hugo JordanL’expression du trauma dans les films de Wes Anderson [Texte intégral] Expressing Trauma in the Films of Wes Anderson

Jiaojiao XiaConfiguration de l’indicible : l’élaboration du deuil de la mère à travers la fiction chez Aharon Appelfeld [Texte intégral] Configuring the Unspeakable: Elaborating Mourning for the Mother through Fiction in Aharon Appelfeld’s Works

Éric BinetHypermémorisation et influence des traumas de guerre pendant l’enfance au travers de l’œuvre de James Graham Ballard [Texte intégral] Hypermnesia and Influence of Childhood War Trauma through the Work of James Graham Ballard

Pénélope LaurentCrypte et fantômes à Comala. L’indicible trauma et la création romanesque dans Pedro Páramo [Texte intégral] Crypt and Ghosts in Comala. The Unspeakable Trauma and the Creation of the Novel in Pedro Páramo

Myriam GeiserTraumatisante filiation : l’écriture post-mémorielle franco-allemande d’Anne Weber dans Ahnen / Vaterland (2015) [Texte intégral] Traumatising Filiation: Anne Weber’s Franco-German Postmemorial Writing in Ahnen / Vaterland (2015)Das Trauma der Abstammung: Anne Webers deutsch-französische postmemoriale Poetik in Ahnen / Vaterland (2015)

Pauline DoucetLire l’indicible comme expérience aliénante dans Insensatez de Horacio Castellanos Moya [Texte intégral] Reading the Unspeakable as Alienating Experience in Horacio Castellanos Moya’s Insensatez

Recension

Aurélien TalbotVéronique Lagae, Nadine Rentel et Stéphanie Schwerter (dir.), La traduction en contexte migratoire : aspects sociétaux, juridiques et linguistiques [Texte intégral] Berlin : Frank & Timme, 2022, 273 p.