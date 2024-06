La Revue des lettres modernes n° 8-5 | 2024 : « Duras, mythe(s), écriture et création suivi de Lectures des Petits Chevaux de Tarquinia »

Présentation :

Fondée par Michel Minard en 1954, La Revue des lettres modernes est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire

Abréviations / Abbreviations 13

Sylvie Loignon

Avant-propos / Foreword 17

Simona Crippa

Introduction / Introduction 19

Première partie

Duras

mythe(s), écriture, création

Mireille Calle-Gruber

Duras par Duras, le Mythe /

Duras by Duras, the Myth 33

Johan Faerber

Histoires de la violence. Duras, mythographe des genres et des classes /

Stories of Violence. Duras, a Mythographer of Genders and Classes 49

Anne Brancky

Le mythe de la prison chez Duras /

The Prison Myth in Duras 63

Savannah Kocevar

Le « sang noir » de la jeune fille ensauvagée. Matricide sacrificiel et traversée créatrice

dans le cycle indochinois de Marguerite Duras /

The “dark blood” of the Wild Girl. Sacrificial Matricide and Creative Process in Marguerite Duras’ Indochinese Cycle 75

Alexis Weinberg

Duras et la sacralité de l’écriture. Entre élan mythique et déréliction mystique /

Duras and the Sacredness of Writing. Between Mythical Impulse and Mystical Dereliction 91

Luciene Guimarães de Oliveira

Les Mains négatives, cosmogonie, création et représentation /

Les Mains négatives, Cosmogony, Creation and Representation 105

Christophe Meurée

« Toutes les Belles au Bois dormant l’attendaient ». Le devenir-conte de l’œuvre durassienne /

“All the Sleeping Beauties were Waiting for Him”. The Work of Marguerite Duras as “Becoming-a-Fairy Tale” 117

Emmanuel Lascoux

Les vitesses au volant /

Speed behind the Wheel 133

Marie Cosnay

D’impair en impair /

From Odd to Odd 135

Deuxième partie

lectures des Petits Chevaux de Tarquinia

Sylvie Loignon

Introduction / Introduction 143

Marie-Hélène Boblet

L’ennui dans Les Petits Chevaux de Tarquinia /

Boredom in Les Petits Chevaux de Tarquinia 151

Cécile Hanania

Tombeau de la révolution /

A Tomb of the Revolution 163

Carine Capone

Des tombes étrusques au tombeau littéraire /

From Etruscan Tombs to the Literary Tomb 177

Robert Harvey

L’amertume du Campari /

Bitter Campari 189

Midori Ogawa

Portrait d’une femme mutique /

Portrait of a Mute Woman 201

Laëtitia Deleuze

Écrire « les lendemains d’événements ». L’événement silencieux des corps, de la mort et du désir dans Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras /

Writing “the Aftermath of Events”. The Silent Event of Bodies, Death and Desire in Marguerite Duras’Les Petits Chevaux de Tarquinia 215

Philippe Pansiot

Garder/changer. Un questionnement existentiel /

Keeping/Changing. An Existential Questioning 229

Troisième partie

Carnet critique

Carine Capone, Aux frontières du langage, l’événement. Marguerite Duras, Claude Simon, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier (Chloé Chouen-Ollier) 247

Simona Crippa, Marguerite Duras, la tentation du théorique (Mirei Seki) 250

Clara Schwarze, Où est donc passé le suicide ? Essai sur le Nouveau Roman (Duras, Simon, Beckett) (Sylvie Loignon) 253

Vincent Tasselli, L’Union des contraires chez Marguerite Duras. Une tentative désespérée jusqu’au bout de l’échec (Maud Fourton) 257

Index des œuvres de Marguerite Duras /

Index of Marguerite Duras’ works 261

Index des noms / Index of names 263

Résumés/Abstracts 267