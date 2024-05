Balkanologie, vol. 18 n° 2 : "Créer et interpréter en féministes. Femmes et engagement dans les littératures et les arts des Balkans. XXe et XXIe s. (dir. Naïma Berkane, Lola Sinoimeri)

Balkanologie, vol. 18 n°2, en ligne

Créer et interpréter en féministes. Femmes et engagement dans les littératures et les arts des Balkans (XXe et XXIe siècles)

Coordonné par Naïma Berkane et Lola Sinoimeri

Ce numéro, consacré à l’engagement féministe, explore les champs littéraires et artistiques des XXe et XXIe siècles en Albanie et en (ex-)Yougoslavie. Les contributions apportent des perspectives transdisciplinaires (études de genre, études postcoloniales, histoire culturelle, théorie de la littérature et études cinématographiques) sur des corpus (trans-)nationaux et « hors de la nation », monographiques, comparatistes et transmédiaux. Plusieurs types de textes composent ce dossier thématique (entretiens, articles, notes, recensions) dont des traductions de textes littéraires : l’une, donnant la réplique à une contribution dédiée à l’écrivaine albanaise Musine Kokalari, l’autre, de nouvelles de Lejla Kalamujić, suscitée par la discussion entamée avec la chercheuse Jasmina Lukić au cours du travail de préparation.

Sommaire

Dossier

Naïma Berkane et Lola SinoimeriCréer et interpréter en féministes : femmes et engagement dans les arts et les littératures des Balkans (xxe et xxie siècles). Introduction [Texte intégral]Creating and Interpreting as Feminists. Women and Commitment in the Literature and Arts of the Balkans (20th and 21st Centuries). Introduction

Naïma Berkane et Lola SinoimeriEntre Schéhérazade et Douniazad : une approche féministe et transnationale des littératures (post‑)yougoslaves. Entretien avec Jasmina Lukić [Texte intégral]Propos recueillis et traduits de l’anglais par Naïma Berkane et Lola SinoimeriBetween Scheherazade and Dunyazad: A Feminist and Transnational Approach from (post‑)Yugoslav literatures. Interview with Jasmina Lukić

Barbara HallaMusine Kokalari’s Canonization of Women’s Lives and the Domestic Sphere in Albanian Literature [Texte intégral]La canonisation par Musine Kokalari de la vie des femmes et de la sphère domestique dans la littérature albanaise

Milica TrakilovićThe Road (Trip) Home? Migration, Borders and Belonging in Contemporary Bosnian Cultural Production [Texte intégral]Le chemin (voyage) du retour ? Migration, frontières et appartenance dans la production culturelle bosnienne contemporaine

Ewa Anna KumelowskiHéritages visuels contestés. Mobiliser la Yougoslavie socialiste dans la production artistique contemporaine des femmes en Bosnie-Herzégovine [Texte intégral]Inherited Imaginaries: Visual Representations of Contested Heritage in Contemporary Women’s Artistic Production in Bosnia-Herzegovina

Luka BekavacMesoaesthetics: Xenofeminist Writing in Mars and Sweetlust [Texte intégral]Méso-esthétique : l’écriture xénoféministe dans Mars et Sweetlust

Documents

Musine Kokalari« Duke mbaruar » [En terminant] – Épilogue de Sa u tunt jeta [Comme la vie se balançait] de Musine Kokalari, Lola Sinoimeri (trad.) [Texte intégral]Traduit de l’albanais par Lola Sinoimeri, avec les conseils de Barbara Halla et d’Artan Sinoimeri

Slaven CrnićRecouvrer l’insaisissable : notes sur Lejla Kalamujić [Texte intégral]

Lejla KalamujićNouvelles de Lejla Kalamujić, Zovite me Esteban [Appelez-moi Esteban], Sarajevo, Dobra knjiga, 2015, Naïma Berkane (trad.) [Texte intégral]Traduites du bosniaque par Naïma Berkane

Note de recherche

Etami BorjanLes femmes dans le cinéma post-yougoslave : la construction du « regard féminin » [Texte intégral]Women in Post-Yugoslav Cinema: Constructing “Female Gaze”

Forum

Petra BelcWomen’s Cinematic Avant-garde in Yugoslavia: Between Accidental Feminism and Institutional (Anti‑)Feminism [Texte intégral]

Sonja LebošNot So Merry Working Class [Texte intégral]

Sarah SajnBojan Bilić : entretien avec une voix du féminisme post-yougoslave [Texte intégral]

Sarah SajnÀ la recherche de nouvelles écritures : rencontre avec les fondatrices du site Women* Write the Balkans [Texte intégral]

Comptes rendus

Héloïse Elisabeth Marie-Vincent Ghislaine DucatteauPetra Kramberger, Irena Samide et Tanja Žigon (dir.), Frauen, die studieren, sind gefährlich: Ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz [Les femmes qui étudient sont dangereuses : portraits choisis de femmes slovènes de l’intelligentsia] [Texte intégral]Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018

Lola SinoimeriAu croisement des études féministes et de l’espace littéraire post-yougoslave : Tijana Matijević, From Post-Yugoslavia to the Female Continent: A Feminist Reading of Post-Yugoslav Literature [Texte intégral]Bielefeld, Transcript, 2020

Anđela RadonjićSvetlana Tomić, The Hidden History of New Women in Serbian Culture. Towards a New History of Literature [Texte intégral]Lanham, Lexington Books, 2022

Naïma BerkaneJasmina Tumbas, “I Am Jugoslovenka”: Feminist Performance Politics During and After Yugoslav Socialism [Texte intégral]Manchester, Manchester University Press, 2022

Héloïse Elisabeth Marie-Vincent Ghislaine DucatteauAlenka Žbogar (dir.), 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi [57e séminaire sur la langue, la littérature et la culture slovènes : les femmes artistes dans la langue, la littérature et la culture slovènes] [Texte intégral]Ljubljana, Založba Univerze, 2021