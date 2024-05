Dominique Paquet, Abymes et surgissements

Cet ouvrage sur le merveilleux au théâtre s'ouvre sur l'histoire de la notion depuis Aristote, en évoquant ses liens avec le hasard et le destin et les effets émotionnels qu'il provoque chez les spectateurs. Il parcourt les merveilleux païen, mythologique, chrétien, féerique, philosophique, géographique dans les œuvres dramatiques, puis plus spécifiquement à partir du XXe siècle, dans le théâtre pour enfants. La seconde partie permet, au travers de 108 pièces jeunesse de 29 dramaturges contemporains, de découvrir de nouveaux merveilleux qui vivifient l'écriture dramatique pour le jeune public.

Sommaire :

Avant-propos

Un concept flou

Première partie : Généalogie du merveilleux théâtral

Chapitre I : Merveilleux comme l'antique

À l'origine Thaumas

Première esquisse du merveilleux tragique

Écrire la surprise

L'émerveillement

Chapitre II : Du miracle au scepticisme

Merveille, magie, miracle

Rationalisation du merveilleux

Vers l'esthétisation du merveilleux : la dramaturgie

Du sublime

Retour au scepticisme

Chapitre III : Des contes merveilleux au théâtre des vertus

Le conte merveilleux

Le théâtre de la foire et la comédie italienne

Le merveilleux rationnel sur les scènes privées

Les vertus merveilleuses

La magie onomastique

L'illusion de l'émancipation

Chapitre IV : Tout feu, tout flammes

Dramaturgie et spectaculaire merveilleux : un lien consubstantiel ?

Théâtre et merveilleux : l'incompatibilité

Un dispositif de survivance ?

Le fantastique

Nil admirari

Le merveilleux du théâtre de science

Publics et acteurs enfants

L'éducation laïque par le théâtre

Chapitre V : Le merveilleux spiritualiste

Le choc de L'Oiseau bleu

Stylistiques du merveilleux

Merveilleux surréaliste

L'émerveillement en question : la querelle des haricots sauteurs

Retrouver le merveilleux

Chapitre VI : Vers un théâtre jeunesse

Le Théâtre du Petit monde

L'Oncle Sébastien

Tolkien vs Disney

L'exigence militante

L'enfant comme matériau

À distance

Persistance de la magie onomastique

Une nouvelle voie

Chapitre VI : D'un merveilleux impur

Les leçons d'une généalogie

Miné sans cesse par le réel

Seconde partie : Écrire et s'émerveiller

Chapitre I: Dramaturgies de la merveille

La nécessité d'un répertoire

Permanences des contes

Bruno Castan : Parler pour l'espèce entière

Catherine Anne : " Enchanter le monde de la scène "

Olivier Py : Reviviscence du merveilleux shakespearien

Chapitre II : Contre toute attente, le merveilleux

Liliane Atlan : Un cadeau de parole

Françoise Pillet : " Le merveilleux de la tache sur le pull "

Chapitre III: Ailleurs

Joël Jouanneau : Émerveiller la grammaire

Roland Shön : " Le mur et le reflet d'infini "

Philippe Aufort : Mondes visibles et invisibles

Sylvain Levey : Élargir le monde

Emmanuel Darley : Séléné

Chapitre IV :Figures antithétiques du merveilleux

Philippe Dorin : Gifler la merveille

Gérald Chevrolet : Connaître l'essentiel

Claudine Galea : Chromatismes de l'incandescence

Nathalie Papin : Présence des archétypes

Chapitre V: Citadelles assiégées

Catherine Verlaguet : Bulles de merveilleux

Lise Martin : Roulis, tangage, gîte

Sabine Tamisier : Le versant des larmes

Philippe Gauthier : Seul un arbre

Chapitre VI : Aspirer au soleil

Luc Tartar : Incendies en sous sol

Dominique Richard : Parler le pallakch

Wajdi Mouawad : Vivre la mort

Chapitre VII : Envisager l'univers

Joseph Danan : Le merveilleux fantasmatique

Françoise du Chaxel : Éblouissements sensuels

Laurent Contamin : Peaux jumelles

Karin Serres : Dédiée au merveilleux

Chapitre VIII: Rallumer les étoiles ? En guise de conclusion

Remerciements

Bibliographie

Table des matières