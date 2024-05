Féeries, n° 20 | 2024 : "À la croisée des genres (II) : intergénéricité du merveilleux aux XVIe-XVIIIe s. (dir. Emmanuelle Sempère, Stéphane Macé)

Si l’hybridité du conte, sa porosité générique, est une caractéristique fondamentale du genre, l’intergénéricité du merveilleux, qui la favorise, n’en est pas le seul corollaire. Cette dernière contribue en effet, plus largement, à la mobilité des thématiques et à l’inventivité fictionnelle de l’ensemble des genres de la période classique. Le merveilleux, dont le concept fut sinon inventé du moins s’est vu profondément renouvelé à l’aube du classicisme, s’invite dans tous les genres mais se voit également convoqué, comme catégorie esthétique ou mode de pensée, du théâtre au roman, dans des textes extrêmement divers. C’est pourquoi une telle enquête, qui vient en amont de celle menée par le numéro de 2015, se devait d’être menée sur la période des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui a vu le merveilleux à la fois se constituer et se spécifier, mais aussi se fondre et se mêler à toutes les formes du discours littéraire. Les contributions de ce numéro étudient ce phénomène aussi bien chez les auteurs majeurs du conte, comme Perrault, et les genres fondamentalement liés au merveilleux, comme l’opéra, que dans des textes aussi divers que le théâtre marivaudien ou le récit à vocation scientifique.

Sommaire

Études

Emmanuelle Sempère À la croisée des genres (II) : intergénéricité du merveilleux aux xvie-xviiie siècles

Introduction. At the Crossroads of Genres (II): Intergenericity of Marvellous in the 16th-18th Centuries

Rosaria Iounès-Vona Le merveilleux : clé de voûte de l’architecture sui generis des Piacevoli notti (Les Nuits facétieuses, 1550-1553) de Giovan Francesco Straparola ?

The Marvellous: Keystone of the sui generis Architecture of Giovan Francesco Straparola's Piacevoli notti (The Facetious Nights, 1550–1553)?

Ludovic Piffaut Daphné à l’opéra : merveilleux et intergénéricité dans les livrets italiens (1640-1679)

Daphne on Opera: Fantasy and Intergenericity in Italian Librettos (1640–1679)

Constance Cagnat-Deboeuf « Les Fées illustres » de Charles Perrault

"Glorious Fairies" from Charles Perrault

Manon Pros Le Monde Renversé de Lesage et d’Orneval : le merveilleux féerique au miroir de la satire

Le Monde Renversé by Lesage and d'Orneval: The Fairy Tale Magic As a Reflection of Satire

Nicolas Fréry La Double Inconstance, ou le conte de fées congédié ?

La Double Inconstance, or the Fairy Tale Dismissed?

Guilhem Armand Les Voyages de Milord Céton dans les sept genres [

The Travels of Milord Céton in the Seven Genres

Varia

Anne E. Duggan Marie-Catherine d’Aulnoy’s Eighteenth-Century Legacy: The Case of Hamilton and Caylus

L'héritage de Marie-Catherine d'Aulnoy au dix-huitième siècle

Compte rendu critique

Jean-Paul Sermain Lucia Rodler (dir.), Favola & Fiaba, Rivista internazionale di studi e ricerche nelle letterature classiche e moderne

1-2023, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore