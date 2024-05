Discours de violence et de non-violence dans les langues, cultures et médias en Méditerranée et en Orient (Montpellier & en ligne)

Pour sa septième édition, le congrès international Langues, cultures et médias en Méditerranée a pris comme thématique centrale de recherche violence et non-violence en société. Pour rappel, les cinq précédentes éditions (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022) se sont focalisées sur les formes, les sens, les usages, les représentations et leurs développements dans la langue, le discours, les textes et les médias. S’inscrivant dans la continuité de ces thématiques, la septième édition s’intéressera aux notions de violence et non-violence en Méditerranée et en Orient.

Cette édition du congrès international « Langues, cultures et médias en Méditerranée » en tant que manifestation trans et interdisciplinaire a pour premier objectif d’étudier et d’analyser les pratiques et les représentations véhiculées par ou à travers les notions de violence et de non-violence dans les discours (linguistique, littéraire, culturel, religieux, politique, médiatique, philosophique, etc.), textes (anciens, modernes, contemporains, oraux, écrits, etc.) et médias (conventionnels, non conventionnels, numériques, etc.) aussi bien en Méditerranée qu’en Orient, notamment dans le monde arabe et musulman.

Le congrès part du postulat que la violence ainsi que la non-violence engendrent systématique des a priori, des incompréhensions, des conflits et des guerres ou permettent la compréhension, le contact et la paix. Ce qui inscrit cette thématique dans les champs des sciences humaines (linguistique, analyse des discours, littérature, études des genres, etc.) et sociales (sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie, psychologie sociale, histoire, politologie, etc.). La connexion entre ces disciplines leur garantit une complémentarité approximative dans la mesure où elle les aide à rendre compte du poids des violences et des non violences dans la transmission des réalités individuelles et collectives en société. Autrement dit, les formes discursives, socio-langagières et textuelles parlent, racontent, décrivent, écrivent, pensent, représentent et rendent aussi compte du vécu comme du mensonge, du réel comme de l’irréel dans les contextes de violence et de non-violence, de contact et de conflits.

Cette septième édition regroupe des linguistes, des sociolinguistes, des analystes des discours, des littéraires, des anthropologues, des sociologues, des philosophes, des politistes, des historiens et des spécialistes de l’information et de la communication. Cette manifestation constitue leur terrain d’échange et de partage d’idées mettant au clair leurs questionnements sur les notions et situations de violence et de non-violence observées sur des supports écrits, oraux, audio ou audiovisuels, dans des zones géographiques précises de la Méditerranée et des Orients. Ces situations peuvent mener, d’un côté, à la reconnaissance de l’autre et de la valorisation de son altérité dans un monde globalisé ou, idéologiquement, régionalisé ; de l’autre côté, aux phénomènes de discrimination(s), de soumission, de différenciation et de stéréotypage. Cela rend compte aussi des différentes manières que ces chercheurs utilisent pour observer ces phénomènes dans leurs disciplines de spécialité et de les présenter aux autres chercheurs en sciences humaines et sociales.

Ce congrès acceptera en priorité les communications s’inscrivant dans les axes suivants :

1. Violence, non-violence et idéologie : désignation, assignation et conflictualité

2. Violence, non-violence, pratiques linguistique, sociolinguistiques, traductologiques, médiatiques, littéraires et socioculturelles et leurs liens avec les attitudes et l’identité

3. Violence, non-violence, discours culturels et religieux, croyances et représentations

4. Violence, non-violence, médias et mise en discours des stéréotypages dans l’espace (urbain, rural, transfrontalier, etc.)

5. Violence, non-violence, expression populaire et patrimoine oral

6. Violence, non-violence et institutionnalisation : idéologies, politiques et construction de nouvelles identités genrées

7. Violence, non-violence, contact et conflit, guerre et paix

8. Traduction et interprétation des mots et textes de la violence et de la non-violence, de la guerre et de la paix, de l’amitié et de la haine, etc.

—

Modalités de soumission :

Les propositions de communications sont à envoyer dans les langues de la manifestation (arabe, anglais, français), accompagnées d'un résumé de 350 à 500 mots et d'un mini-CV d'une page avant le 28 juillet 2024 à : lachkarabdenbi@gmail.com.

—

Frais d’inscription :

Enseignants-chercheurs : 80 euros

Doctorants : 40 euros

—

Coordination

Abdenbi Lachkar (Université Paul Valéry-Montpellier 3, RESO, France)

Rahma Barbara (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah-Fès, Maroc)

Brahim Chakrani (Michigan State University, USA)

Hayssam Kotob (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)

Comité d’organisation (doctorants) :

Sakina Amourak, Loubna Salah Zaitouni, Yacine Boulaghmen, Fatima-Zahra El Bachiri, Carine Kotob, Saad Al-Gahtani, Sofiane Taharbouchet (Université Montpellier 3-RESO)

اللجنة العلمية Comité scientifique :

May Abdallah (Université Libanaise, Liban)

Driss Ablali (Université de Lorraine, France)

Abderrahmane Amsidder (Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc)

Mohammed Bendahan (Université Mohammed V, Rabat Maroc)

Rima Barake (Université Libanaise, Liban)

Rahma Barbara (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc)

Nadia Chafai (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc)

Brahim Chakrani (Michigan State University, USA)

Solange Creveille (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Hadj Dahmane (Université de Haute Alsace, France)

Laurence Denooz (Université de Lorraine, France)

Nahed Emaish (Université Jordanienne, Amman, Jordanie)

Saba Fares (Université de Toulouse 2, France)

Isabelle Felici (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Mariarosaria Gianninoto (Université Paul Valéry-Montpellier 3)

Fadoua Hachimi Alaoui (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc)

Ahmad Haji Safar (Qatar University, Qatar)

Shokooh sadat Hoseini (IHCS, Téhéran, Iran)

Ahmed Idrissi Alami (Perdue University, USA)

Faisal Kenanah (Université de Caen Normandie, France)

Boris James (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Hayssam Kotob (Université Libanaise, Liban)

Abdenbi Lachkar (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Marie-France Merger (Université de Pise, Italie)

Batoul Muhaisen (Université al-Yarmouk, Jordanie)

Randa Naboulsi (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)

Akram Odeh (Université Jordanienne, Amman, Jordanie)

Bruno Paoli (Université Lyon2, France)

Lorella Sini (Université de Pise, Italie)

Driss Soulaimani (San Diego University, USA)

Patrick Taïeb (Université Paul Valéry-Montpellier 3)

Younasse Tarbouni (Washington University in St. Louis (MO, USA)

Marta Tordesillas (Université autonome de Madrid, Espagne)

Isabelle Vandershelden (Manchester University, UK)

Mihaela-Alexandra Tudor (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Madeleine Voga (Université Paul Valéry-Montpellier 3, France).