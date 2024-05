Complexus, n° 3 : "La représentation de la ville dans la littérature et les arts 2"

La Revue Complexus publie son numéro 3, intitulé « La représentation de la ville dans la littérature et les arts » - Volume 2.

Ce volume continue l'exploration commencée dans le numéro précédent, en présentant la diversité et la richesse des représentations urbaines à travers diverses perspectives littéraires et artistiques.

En libre accès sur : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus

Lire le volume au format pdf…

—

Ce numéro rassemble des contributions de chercheurs de divers horizons :

Bara NDIAYE (Sénégal) : « Quand la ville inspire Baudelaire, tout est entre « la boue » et « l’or » »

John Vernon MIKELET (France) : « Considération de la ville dans les dystopies postmodernes d’Afrique centrale des années 2000 »

Shayma SAIDANI (Tunisie) : « La ville comme espace criminogène dans les romans de l’écrivain français Georges Bernanos »

Anass HARRAT (Maroc) : « Formes et images de la fête foraine dans les réalisations cinématographiques »

Ahmed BOUFTOUH (Maroc) : « De l’intertexte pour écrire la ville dans Ougarit de Camille Ammoun »

Sanae DAHMAN et Jaouad BOUMAAJOUNE (Maroc) : « La ville postcoloniale : un horizon aux alentours étouffants »

Sabrine HERZI (Tunisie) : « La ville de Tunis dans le roman tunisien contemporain : un espace d’épanouissement ou d’aliénation, un espace mal aimé ou à aimer ? »

Rachid SAKRI (Maroc) : « 1984 ou la dystopie totalitaire de Georges Orwell »

Salma DAOUDI et Abderrafie DKHISSI (Maroc) : « L’image de la ville de Fès dans les récits de voyage de la période précoloniale et coloniale : P. Loti, A. Chevrillon et les Tharaud »

Houda NADDI (Maroc) : « La représentation de la ville de Fès dans Fez ou les bourgeois de l’Islam : genre, énonciation et narratologie »

Allal BOUMALIK (Maroc) : « Fès comme ville-mémoire »

Bouchra ZAID (Maroc) : « L’Ex-Mogador à l’ère du protectorat : une plongée dans les représentations littéraires d’une ville littorale entre réalité, exotisme et idéologie »

Meryem MAICHI (Maroc) : « Essaouira d’Edmond Amran El Maleh, ou la ville immortelle »

Faten BEN ALI (Tunisie) : « Avenue de France de Colette Fellous : histoire des lieux et lieu des histoires »

Fida HAMMOUD (Liban) : « Le paysage urbain dans Il était une ville de Thomas B. Reverdy : des avatars de la ville aux manifestations du déclin et de l’optimisme »

Khadija BIGDAR (Maroc) : « Une esthétique de la ville comme lieu d’errance dans Désert et Le livre des fuites de J.M.G. Le Clézio »

Fadi KHODR (Québec) : «La ville comme lieu de rêve poétique : lecture de « L’après-midi à Ugarit » de Salah Stétié. »

—

Directeur de la revue

Hicham BELHAJ

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc)

revuecomplexus@gmail.com

hicham.belhaj@usmba.ac.ma