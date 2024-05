Vacations en histoire de la langue française à l'INU Champollion d'Albi

Le département Arts lettres et langues de l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi recherche un.e intervenant.e vacataire pour dispenser deux cours d’histoire de la langue française en Licence de lettres aux niveaux L2 et L3.

Ces cours commenceront en janvier 2025 et se dérouleront sur le campus d’Albi.

Besoin pédagogique

Les cours d’histoire de la langue permettent de travailler en petits groupes sur la compréhension des œuvres en ancien ou en moyen français, voire en langue classique. À partir de la traduction de ces textes anciens, il s’agira d’observer et d’expliquer les transformations du français (morphologie, ponctuation, syntaxe) ou l’évolution sémantique de quelques mots du lexique. L’objectif au niveau L2 et L3 est prioritairement d’encourager la lecture d’œuvres antérieures à 1800, et d’illustrer par l’exemple l’évolution du système de la langue. L’enseignante actuelle peut fournir des supports de cours si nécessaire.

Volume horaire

12 h CM + 12 h TD x 2 groupes, soit 48 h sur 12 semaines (possibilité de coupure pendant les vacances scolaire du 2nd degré). Rémunération : 60 h équivalent TD.

Profil souhaité

Enseignant.e du 2nd degré, doctorant.e sous contrat ou post-doctorant.e.

Conditions de travail

Le campus est situé à proximité de la gare d’Albi (cinq minutes à pied). Les frais de déplacement sont pris en charge. La personne recrutée bénéficiera d’un bureau fermé. Et il est possible de procéder à un aménagement de l’emploi du temps au besoin pour limiter les déplacements.

Les candidatures sont à envoyer à la responsable de filière à l’adresse ci-dessous, au plus tôt (au plus tard le 11 novembre 2024).