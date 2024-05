Régisseur technique, Théâtre et arts du spectacle vivant (Montpellier)

Un poste de régisseur technique est à pourvoir au sein du Département Théâtre et Spectacle vivant : « Le titulaire du poste sera éventuellement amené à engager des techniciens du spectacle vivant pour certaines actions de formation et de recherche. Il pourra également être amené à travailler pour le département Arts plastiques si nécessaire. Le titulaire du poste aura pour mission principale la gestion et la maintenance du parc technique de la filière théâtre, la régie technique des actions pédagogiques et de recherche nécessitant des ressources techniques et la formation des étudiants de licence et de master dans les disciplines techniques (son, lumière, vidéo, arts numériques) tant sur la plan pratique que théorique (langage de la lumière de spectacle). »

Informations complémentaires et utiles pour candidater (date limite de réponse, le 16 juin 2024) :

https://offres-emplois.univ-montp3.fr/candidat/offre/377.