Carnets, n° 27 : "Cartographier des îles et des identités"

DEUXIÈME SÉRIE - 27 | 2024

Cartographier des îles et des identités

Sous la direction de Dominique Faria, Éric Fougère et Jean-Paul Engélibert

Lire en ligne…

Table des matières

Dominique Faria, Éric Fougère et Jean-Paul Engélibert

Introduction

Éric Fougère

Être insulaire et créole au temps des colonies

Mariotti précurseur ou contradicteur de Glissant ?

Ana M. Alves

L’entre-deux de Vassilis Alexakis

Entre identité insulaire et identité cosmopolite

Jean-Paul Engélibert

Utopies et robinsonnades contemporaines

Les Furtifs d'Alain Damasio (2019), Les Jours sauvages de Xabi Molia (2020), Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d’Arthur Harari (2021)

Taichi Nakae

Une île déserte déjà exploitée ?

Une lecture écologique et déconstructive de Robinson Crusoé

Patrick Mathieu

Le Poisson-scorpion, de Nicolas Bouvier : de la catabase à l’entomologie, vers le renouveau poétique ?

Guillaume Chabat

L’île et le je

Causes et raisons de l’île dans L’Oubli de Philippe Forest

Annie Urbanik-Rizk

Vali pour une reine morte de Boris Gamaleya, épopée lyrique de la Réunion

Anikó Ádám

Le destin insulaire : le paradigme hongrois

Pierre Troullier

Être juif en Irlande : l’impossibilité d’une île ?

L’insularité en question dans l’Ulysse de James Joyce

Bernard Urbani

L’insularité de Marie Susini, écrivaine corse.