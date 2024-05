Les Cahiers de Tinbad, n° 16

Une revue mêlant littérature et art dont le dossier principal est consacré à Philippe Sollers. Les contributeurs évoquent également le Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert, le texte d'Ernest Hemingway Condenser les classiques ou encore l'espace psychique chez le peintre Edvard Munch.

Afficher le sommaire sur Fabula…

« Tout peut servir. Il va de soi que l’on peut non seulement corriger une œuvre ou intégrer divers fragments d’œuvres périmées dans une nouvelle, mais encore changer divers fragments et truquer de toutes les manières que l’on jugera bonnes ce que les imbéciles s’obstinent à nommer des citations. » Guy Debord, Mode d’emploi du détournement Sommaire ■ Gustave Flaubert, ABC du Dictionnaire des idées reçues ..... 4 ■ Jean-Hugues Larché, Bacon en mille mots suivi de Complice de Sollers! ..... 15 ■ Thomas A. Ravier, MC Sollers ..... 29 ■ Pascal Boulanger, Paradis hors lieu, Philippe Sollers ..... 33 ■ Steven Sampson, Centre : l’hostie décalée ..... 36 ■ Jean-Claude Hauc, Sous le ciel de Rome ..... 40 ■ Jacques Cauda, Watteau, Sollers et moi ..... 44 ■ Claude Minière, H ..... 46 ■ Yan Ciret, Entretien avec Philippe Sollers ..... 48 ■ Olivier Rachet, Au nom du Sperme et du Saint-Esprit ..... 55 ■ Francis Ponge, Une lettre à Bernard Delvaille ..... 60 ■ Pierre Guglielmina, Des Samouraïs sans Mandarins ..... 62 ■ Pierre Guglielmina, Après la tempête : sur Thomas A. Ravier ..... 69 ■ Guillaume Basquin, Journal d’un cinéfils (3) ..... 74 ■ Isabel Natacha Weiss, Lento ..... 79 ■ Julien Boutreux, God from the Machine ..... 86 ■ Murielle Compère-Demarcy & Jacques Cauda, Le train-train ..... 90 ■ Frank Aїdan, L’espace psychique : sur Edvard Munch ..... 94 ■ Jean-Paul Gavard-Perret, Dans les marges de l’art donc au centre ..... 97 ■ Tristan Felix Testicul : Comment j’ai écrit, certaine de mon livre ..... 100 ■ Ernest Hemingway, Condenser les classiques ..... 105 ■ Caroline Hoctan, Un retour chez soi ..... 108 ■ Notes de lecture ..... 121