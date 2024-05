"Jouer La Folle Enchère de Madame Ulrich", entretien entre Aurore Évain et Caroline Mogenet

La revue en ligne Thaêtre est fière d’annoncer la publication du premier article de sa série « Autrice », un entretien entre la comédienne, metteuse en scène et historienne du théâtre Aurore Évain, et Caroline Mogenet, doctorante en littérature française et travaillant sur le théâtre de femmes au XVIIe siècle. Première interview d’une série de trois entretiens, l’article a pour objectif de comprendre les dispositifs scénographiques à l’œuvre derrière la mise en scène de La Folle enchère de Madame Ulrich, autrice qui a été spoliée de son texte, attribué à tort à Florent Dancourt jusqu’à nos jours. Il revient également plus largement sur la trajectoire réflexive d’Aurore Évain dans sa démarche de réhabilitation du matrimoine, et les défis que représente cette entreprise dans le monde de la recherche et des arts du spectacle.

