La journée "Vertus et vanité du réalisme magique" organisée le 3 mai par le groupe Phi (Rennes) a été filmée et peut être visionnée ici.

https://www.youtube.com/watch?v=4rYYqUm-euI

Plusieurs communications sont en lien avec le programme d'agrégation de littérature comparée Réalismes magiques (2024 et 2025)

—

Interventions

Introduction (Charline Pluvinet et Claude Le Fustec)

Cannelle Perrin (Université Rennes 2): Réseaux et rhizomes : que peut le réalisme magique ?

Maëlle Jeanniard du Dot (Université Rennes 2): Les enfants de Rushdie ? Héritages et rejets du réalisme magique dans la fiction anglophone transnationale

Vanessa Besand (Université de Bourgogne): Réalisme magique et approche féministe dans Nights at the Circus d’Angela Carter

Dimitri Garncarzik (Université Perpignan): Entre réalisme magique et néo-baroque : le cas centre-européen (Drago Jančar, Olga Tokarczuk et quelques autres)

Philippe Postel (Nantes Université): Traumatisme collectif et réalisme magique dans l’œuvre romanesque de Yan Lianke

François Gavillon (Université de Bretagne Occidentale): Mystery is a form of power. Réalisme magique et écolittérature américaine