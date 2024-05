Sous le titre "L'anti-destin d'André Malraux", La Règle du jeu propose un portrait d'André Malraux, d’une enfance détestée au désir d’entrer dans la légende, de l’auteur du farfelu au "je" réinventé des Antimémoires, de l’autodidacte du musée Guimet au visionnaire du Musée imaginaire, du romancier presque existentialiste au portraitiste de Picasso, de l’intellectuel antifasciste à cet « ami génial » du général de Gaulle, d’une Espagne pleine d’espoirs brisés au flambeau du Bangladesh, de l’hyperactif au penseur des civilisations, du voleur d’antiquités au premier occupant de la rue de Valois, du lecteur interdit devant le génie de Hugo au fameux discours sur Jean Moulin, des geôles aux salons dorés et des amours aux deuils. Fabula vous invite à lire l'introduction de Michaël de Saint Chéron… Rappelons le récent volume supervisé par Hélène Baty-Delalande et Dominique Vaugeois, Relire La Tentation de l'Occident (Hermann), déjà salué par Fabula qui en donne toujours à lire l'Avant-Propos signé par Dominique Vaugeois…

Claude-Catherine Kiejman se propose de son côté de rendre justice à Clara Malraux, l’aventureuse (Tallandier). Clara Goldschmidt, jeune bourgeoise d’origine judéo-allemande, séduit André Malraux en 1921. D’Angkor à l’Union soviétique et à l’Espagne, ils s’enflamment pour les mêmes utopies et militent contre le fascisme. Avec et grâce à elle, surgira l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Mais André la quitte après quinze ans de vie commune. La résistante de tous les courages renaît, traduit, écrit, fonde une revue, voyage et s’engage pour de nouvelles causes.