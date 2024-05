Claude-Catherine Kiejman, Clara Malraux, l’aventureuse

On connaît sa vie d’aventurière aux côtés d’André Malraux, mais qui était vraiment Clara ? Claude-Catherine Kiejman nous raconte une femme d’un charme extrême, douée d’un goût inaltérable pour la vie.

Clara Goldschmidt, jeune bourgeoise d’origine judéo-allemande, séduit André Malraux en 1921. D’Angkor à l’Union soviétique et à l’Espagne, ils s’enflamment pour les mêmes utopies et militent contre le fascisme. Avec et grâce à elle, surgira l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Mais André la quitte après quinze ans de vie commune.

La résistante de tous les courages renaît, traduit, écrit, fonde une revue, voyage et s’engage pour de nouvelles causes. Ce vif portrait nous fait redécouvrir une femme d’exception qui vécut les combats de son temps et nous enseigne qu’il ne faut jamais abdiquer.

Claude-Catherine Kiejman est journaliste. Longtemps à France Culture, elle a collaboré au Monde et à L’Express. Elle est l’auteure de nombreuses biographies chez Tallandier, parmi lesquelles Eleanor Roosevelt. First Lady et rebelle (« Texto », 2021).