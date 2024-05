Poste de lecteur ou lectrice de Français à l'université de Wuhan (Chine)

Le Département de français de l’Université de Wuhan (à Wuhan, en Chine), cherche un lecteur/une lectrice.

Description du poste / missions :

- Enseigner le français à des étudiants chinois en licence et en master. Il s’agit des cours d’oral, de production écrite, de littérature, de civilisation française et francophone, etc.

- ne dépassant pas au maximum 16 heures de cours par semaine (divisées en 16 séances de 45 minutes). 16 semaines par semestre.

- On travaille seulement 32 semaines par an.

Rémunérations :

- Salaire de base : 9000 rmb (diplôme de master) ou 10000 rmb (diplôme de doctorat) par mois ; 500 rmb de plus pour ceux qui viennent en famille.

- Si on assure volontairement plus de 16 séances de cours par semaine, on est rémunéré à hauteur de 60 yuans par séance.

- On pourrait augmenter son revenu en assurant des cours pour des étudiants de double compétence. Par exemple, un cours pour les étudiants en mathématique qui apprennent le français équivaut à une prime à hauteur de 320 yuans par heure de cours (45 minutes). On la recevra même si on donne moins de 16 h de cours par semaine. Il suffit de donner 2 heures par semaine pour gagner 2500 rmb en supplément par mois.

- logement confortable (wifi, eau, électricité, TV) fourni par l’Université

- Une assurance (chinoise) prise en charge par l’université

- Remboursement du billet d’avion aller-retour par an entre Wuhan et son pays d’origine

Type de contrat et la durée :

CDD renouvelable

*Nous cherchons dans l’idéal quelqu’un qui compte vivre et travailler deux ans ou plus dans notre campus.

Lieux de travail :

Campus principal à l’Université de Wuhan (Un campus calme, immense situé au centre ville, quartier commercial, très animé)

Compétences requises :

- Français langue maternelle

- Titulaire, au moins, d’un Master en FLE, en littérature ou en sciences humaines

- Expérience professionnelle dans l’enseignement du FLE souhaitée

- Faire preuve de dynamisme, de flexibilité, de disponibilité et de convivialité

- Sens de responsabilité

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :

Dossier de candidature :

- CV détaillé (mentionner les mois et années pour chaque expérience) avec photo

- Photocopie des diplômes

- Attestation d’expériences professionnelles

Les dossiers complets sont à transmettre par courriel aux contacts suivants :

Email: oncezhang@whu.edu.cn

xiaoxiang21786@163.com

Phone: +86 27-6875334

Url de référence : https://www.whu.edu.cn/