"Exposer l’humanisme. Entretien avec Jean-Marc Chatelain", par Pauline Guéna & Julien Le Mauff (laviedesidees.fr)

L’exposition L’Invention de la Renaissance nous fait pénétrer dans le monde intellectuel et matériel des humanistes au travail, depuis leurs sources d’inspiration antiques jusqu’à leur lieu de retraite. Elle témoigne aussi de la manière dont les manuscrits ont voyagé vers la France au XVe siècle.

Jean-Marc Chatelain est conservateur général et directeur de la Réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale de France. Ancien élève de l’École des chartes, il est membre associé au Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Françaises des XVIIe et XVIIIe siècles (UMR 8599). Ses travaux portent sur l’histoire du livre et l’histoire de la littérature et des idées aux XVIe et XVIIe siècles.

Il a codirigé avec Gennaro Toscano l’exposition à la BNF Richelieu L’Invention de la Renaissance. L’Humaniste, le prince et l’artiste, et le catalogue homonyme, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2024.