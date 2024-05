Critique, n° 924 : "Jean-Fabien Spitz : Républicains, encore un effort..." (M. Rueff dir.)

Jean-Fabien Spitz occupe une place à la fois singulière et centrale dans le champ de la philosophie politique. Centrale par l’ampleur de son œuvre (une quinzaine de livres parus depuis les années 1990) et par l’importance des questions qu’elle pose ou repose (celles de la liberté, de l’égalité, de la propriété, de la laïcité notamment). Singulière car ce penseur, venu de la philosophie et de Rousseau, est aussi un passeur qui n’a cessé, par son inlassable travail de traducteur, d’amener vers le français des classiques comme Locke mais aussi des contemporains aussi importants que Philip Pettit ou Ronald Dworkin. Jean-Fabien Spitz s’est donné à tâche de penser le républicanisme ou plutôt un néo-républicanisme pour notre temps.

Pour commenter et discuter ses thèses, Martin Rueff a réuni quelques-unes et quelques-uns des meilleurs spécialistes de son travail. Les questions débattues dans ce numéro, à commencer par celle de « l’égalité-liberté » sont capitales – on pourrait dire vitales – pour nos sociétés. « Républicains, encore un effort... » : notre titre est tout un programme.

—

Sommaire

Jean-Fabien Spitz : Républicains, encore un effort...

Martin Rueff

Jean-Fabien Spitz « On peut rêver d’une société dans laquelle ce que l’humanité a produit de meilleur soit approprié par le plus grand nombre »

Entretien réalisé pour Critique en mars 2024 par Martin Rueff

Liberté, justice et domination

Philip Pettit, Traduit de l’anglais par Ph R, M R

La liberté, rien que l’égalité, toute la liberté

Pierre Cretois

Pourquoi lire les textes du passé ?

Christopher Hamel

La République dévoyée ? Remarques d’une juriste

Stéphanie Hennette-Vauchez

La crise de la laïcité française

Philippe Portier

La République est nécessairement sociale

Élodie Djordjevic

La République peut-elle être européenne ?

Céline Spector.