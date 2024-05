Communications, n° 114 : "Liberté pour les sciences sociales"

Depuis une dizaine d’années, un peu partout dans le monde, avec des intensités différentes selon les contextes politiques et culturels, les sciences humaines et sociales (SHS) font l’objet de disputes, de querelles, parfois d’hostilité et d’attaques frontales. En un sens, la concomitance de ces critiques témoigne de la mondialisation récente des sciences sociales. Elle témoigne aussi, a contrario, d’une fragmentation, d’une fermeture du monde (à l’opposé de la globalisation vantée au tournant du millénaire) et d’un retour des formes autoritaires du pouvoir politique. Cette situation doit être analysée dans la diversité de ses manifestations pour envisager, au-delà de la nécessaire défense des libertés académiques, l’avenir de nos disciplines.

Introduction

Nicole Lapierre, Évelyne Ribert, Philippe Roussin

Memorial : écrire l’histoire et défendre les droits humains malgré la répression et l’exil

Alain Blum

De l’islamisation des universités à l’islamisation des sciences sociales en Iran

Marie Ladier-Fouladi

La double contrainte : piégés entre néolibéralisme et autoritarisme, les universitaires de Turquie politisent la liberté

Zeynep Gambetti, Traduit de l’anglais par Isabelle Saint-Saëns

La situation de l’enseignement supérieur et de la recherche en Chine depuis 2012

Sebastian Veg

Le démantèlement et la fabrication des sciences sociales dans l’Inde contemporaine

Mohona Chaudhuri, Thomas Mathew, Traduction de Philippe Roussin

Stop aux wokes, ou la longue durée de l’anti-intellectualisme aux États-Unis

Romain Huret

Les sciences humaines et sociales en Tunisie depuis 2011 : une navigation sans boussole ?

Kmar Bendana

Qu’est-ce que la liberté académique ? Une défense raisonnée et raisonnable

Olivier Beaud

Promouvoir et protéger la liberté universitaire. Le cas du Québec

Yves Gingras

Programmation, pilotage, politique, prospective… Les contraintes normatives de la « recherche sur projet » en SHS (France-Europe)

Lionel Obadia

Excès de pouvoir et pouvoir de nuire. Retour sur l’« enquête » sur l’« islamo-gauchisme »

Fabien Jobard, Anne-Laure Amilhat Szary, Fanny Gallot, Nacira Guénif, Caroline Ibos, Gaël Pasquier

Le mot est faible. Sciences humaines et autodéfense sociale

Christophe Granger

Le tournant particulariste des sciences sociales

Pascal Engel

La sociologie est-elle toujours en crise ?

Luc Boltanski, Arnaud Esquerre, Jeanne Lazarus

Études littéraires : avis de recherche

Philippe Daros, Philippe Roussin

