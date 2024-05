Poste de doctorant.e en représentations paratextuelles de traducteurs en littératures francophones

Description du poste

Cette offre d'emploi concerne un projet de doctorat à temps plein qui sera mené au département de traduction, d'interprétation et de communication de l'université de Gand, en Belgique. Cette recherche doctorale s'inscrit dans un projet plus large portant sur les traductions et les paratextes. Plus précisément, le candidat retenu étudiera les représentations paratextuelles des traducteurs dans les littératures francophones. L'objectif principal de la recherche est d'explorer la manière dont les traducteurs sont représentés, à la fois par eux-mêmes et par d'autres acteurs (auteurs, éditeurs, critiques, etc.) à la fois dans les péritextes (par exemple les préfaces et les postfaces) et dans les épitextes (par exemple les comptes rendus, interviews, sites web, etc.) La question centrale de la recherche est la suivante : comment les traducteurs construisent-ils, combinent-ils et/ou se voient-ils attribuer des rôles et des identités multiples dans plusieurs types de discours ? La recherche se concentrera principalement sur la période moderne (du 19e siècle à nos jours), le français étant la langue source ou la langue cible. Dans ce cadre linguistique et temporel, le candidat aura une grande flexibilité quant au choix des auteurs, des traducteurs et des textes à analyser. En outre, si vous étudiez un corpus d'œuvres contemporaines, la recherche peut inclure des entretiens avec des auteurs, des traducteurs, des éditeurs et d'autres agents littéraires.

Votre recherche sera intégrée dans les activités du groupe de recherche TRACE-CLIV. L'équipe est principalement basée à Gand et travaille en étroite collaboration avec d'autres groupes de recherche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Université de Gand (CCROC, CERES, CETRA, TRICS, CIRTI). Bien que les recherches de ses membres couvrent un large éventail de sujets, elles se situent généralement à l'intersection des études littéraires et de la traductologie.

Vos responsabilités :

Sur une période de quatre ans, vous préparerez une thèse de doctorat portant sur les représentations paratextuelles des traducteurs dans les littératures francophones.

Vous partagerez et diffuserez vos idées et les résultats intermédiaires de vos recherches par le biais de publications de qualité dans des revues ou des ouvrages spécialisés, ainsi que par des présentations lors de conférences ou d'ateliers internationaux.

Vous êtes prêt à contribuer à des initiatives visant à partager vos recherches avec un public plus large.

Vous êtes ouvert à la collaboration avec d'autres doctorants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Université de Gand qui travaillent sur des projets de recherche parallèles et complémentaires.

En plus de vos tâches de recherche principales, vous contribuerez activement à la mission éducative de notre institution en apportant un soutien (limité) aux cours dans le domaine des études de traduction (littéraire). En outre, vous aurez l'occasion de jouer un rôle de mentor en supervisant des mémoires de master en rapport avec le sujet de votre doctorat.

Offre d’emploi

Nous offrons la possibilité de mener cette recherche dans un environnement international et stimulant. L'université de Gand se classe parmi les 100 meilleures universités du monde. Située au cœur de l'Europe, Gand est une ville belle et accueillante qui offre une multitude d'activités culturelles et de loisirs.

Vous travaillerez sous la supervision du professeur Francis Mus. Vos horaires de travail sont flexibles, et le travail à domicile est possible.

Votre contexte de recherche immédiat est constitué par les groupes de recherche TRACE et CLIV. Vous rencontrerez également des collègues appartenant à d'autres groupes de recherche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université de Gand. Tout au long de votre parcours, vous pouvez compter sur les conseils d'un comité doctoral.

Sur le plan administratif, vous ferez partie de la section française du département, qui est responsable de l'enseignement des matières françaises dans les programmes de bachelier et de master du département.

Votre contrat devrait idéalement débuter le 1er septembre 2024, bien qu'une autre date de début puisse être arrangée après consultation.

Dans un premier temps, le candidat retenu se verra proposer un contrat d'un an, suivi d'une évaluation. Après une évaluation positive, le contrat sera prolongé de trois ans.

Votre allocation mensuelle à temps plein est calculée en fonction des conditions d'emploi des boursiers de doctorat dans les barèmes pour le personnel académique spécial. Pour plus d'informations sur les barèmes salariaux de l'Université de Gand, voir https://www.ugent.be/nl/vacatures/salaryscales

Le candidat retenu bénéficiera de certains avantages offerts par l'Université de Gand (tels qu'un large éventail de cours, le remboursement de vos trajets et des ecochèques). Pour un aperçu complet des avantages sociaux à l'Université de Gand, voir https://www.ugent.be/nl/jobs/personeelsvoordelen.htm ;

Profil du poste

Nous recherchons un.e doctorant.e créatif.ve et motivé.e possédant les qualifications et compétences suivantes :

Vous possédez (ou obtiendrez avant la date de début, c'est-à-dire quelques mois après la candidature) un master (européen) en rapport avec le projet de recherche (par exemple, langues, littérature, traduction, études culturelles) avec d'excellentes notes (niveau "honours").

Vous connaissez les principales méthodologies et références théoriques des études de traduction littéraire et de littérature comparée.

Vous possédez de solides compétences analytiques pour interpréter le matériel de recherche.

Vous êtes capable de travailler de manière autonome, vous possédez des qualités d'organisation et vous avez l'esprit d'équipe.

Vous avez une bonne/excellente maitrise de l'anglais et du français, tant à l'oral qu'à l'écrit. La maîtrise du néerlandais sera considérée comme un atout, en particulier à des fins de collaboration pratique.

Comment postuler

Envoyez votre candidature par courriel au prof. Francis Mus (francis.mus@ugent.be), avec pour objet "Candidature : Doctorat paratexte".

Les candidatures (un seul fichier pdf) doivent comprendre

Une lettre de motivation en néerlandais, français ou anglais, expliquant pourquoi vous pensez être un candidat approprié pour ce projet de doctorat et pourquoi vous voulez ce poste;

Un curriculum vitae académique/professionnel, y compris une transcription de vos résultats d'études;

Un bref aperçu décrivant vos travaux de recherche antérieurs (par exemple, articles scientifiques, thèse de maîtrise, rapport sur le travail de projet, etc.). Remarque : cette description peut s'écarter du thème du poste à pourvoir ;

Un exemple de texte écrit dans le cadre de votre recherche académique jusqu'à présent (par exemple, un article, un chapitre de votre mémoire de maîtrise, etc.)

Au moins deux contacts de référence.

Après une première sélection, les candidats retenus seront invités à un entretien (en personne ou à distance via MS Teams).

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2024.

Début de la recherche doctorale : Septembre-octobre 2024