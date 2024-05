European Medieval Drama, n° 27, 2023

Table of Contents

The Spiritual Dimension of the Majorcan Play Texts (MS 1139, Biblioteca de Catalunya)

Lenke Kovács

‘Reality Effect’ in Religious Performances of the Passion: Depositio Crucis, Planctus Mariae, St Vitus Passion Play from Bohemia

Eliška Kubartová

Singen und Wiegen. Das Weihnachtslied Ecce mundi gaudia im Wienhäuser Liederbuch

Clara Strijbosch

Gesang auf dem Sinai. Raum- und Klangregie im Mühlhäuser (thüringischen) Katharinenspiel

Angelika Kemper

Du Moyen Âge à aujourd’hui, sainte Barbe en scène

Susanna Scavello

Catechism and Miracles as Arguments in Religious Debate. Hanns Wagner’s Play of St Ursus

Cora Dietl

George Buchanan, Dramatic Strategies and Polemics in the Scottish Reformation

Pamela M. King

Staging Enmity: Performance Strategies in Wartime

Susannah Crowder

MS Bodley 175: William Bedford’s 1604 Copy and the Antiquarian Afterlife of the Chester Plays

Theodore K. Lerud

Reviews