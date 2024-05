Théâtre/Public, n° 251 : Christiane Jatahy

Dossier coordonné par Christophe Triau

Ce numéro s’ouvre par un entretien avec le metteur en scène libanais, auteur et théoricien du théâtre Roger Assaf, figure majeure de la scène arabe qui revient, à cette occasion, sur son parcours et sa conception du théâtre. Le dossier a été conçu par la metteuse en scène Christiane Jatahy. Il rassemble des analyses, des témoignages, des entretiens qui éclairent son travail, notamment les notions si essentielles pour celui-ci de « recherche » et de « processus ».

Sommaire

Entretien avec Roger Assaf, réalisé par Najla Nakhlé-Cerruti – Face au pouvoir établi

Dossier conçu par Christiane Jatahy et coordonné par Christophe Triau – Christiane Jatahy

Bendix Fesefeldt – Un espace pour l’étrange et l’étranger

Philippe Duclos – Le théâtre qui déborde

Julia Bernat – Différence et répétition dans un corps en jeu

Guillaume Pinçon – Une érotique du spectateur

Sílvia Fernandes – La mémoire incomplète. Contexte et témoignage dans les spectacles de Christiane Jatahy

Christiane Jatahy – Quand on ne sait pas encore ce qu’est le théâtre

Entretiens avec Christiane Jatahy, réalisés par Christophe Triau – Parcours d’une recherche

Entretien avec christiane jatahy, réalisé par Christophe Triau et Ana Wegner– Processus

Marcia Tiburi – Texte et corps dans le Hamlet de Christiane Jatahy

Victor Inisan – Hamlet par Jatahy, de l’amnésie à l’anamnèse

Miscellanées

Olivier Neveux – Vitalité (hypothèses). Les images de Jean-Louis Fernandez

Sarah Di Bella – Figures agissantes et performance figurale dans le théâtre de la Needcompany. Sur Billy’s Violence, 2021

Anna Thiriot – « Les surfaces sont ces visages qui interceptent les traits. » Les dessins de François Tanguy.