Maurice Bandaman. L’écrivain dans la fabrique de textes et de sens (Abidjan, Côte-d'Ivoire)

Maurice Bandaman : L’écrivain dans la fabrique de textes et de sens

Colloque international organisé les 5 et 6 Novembre 2024

à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Encore étudiant, Maurice Bandaman s’est fait connaître en 1986 en remportant le prix de la nouvelle du CNOU-CEDA avec son recueil Une femme pour une médaille. Depuis bientôt quarante ans, il n’a cessé d’écrire et sa production, riche d’une douzaine de textes, touche des genres aussi divers que le roman, la nouvelle, l’essai, le théâtre et la poésie.

Si l’on observait, il y a quelques années en arrière, une critique timide dont la seule monographie que Pierre NDA lui consacre, force est de constater une vitalité aujourd’hui de la critique de ses œuvres. En témoignent les essais, les thèses et les nombreux articles produits sur ses écrits. Malgré leurs intérêts et la pertinence des analyses, ces travaux privilégient essentiellement Le fils de la femme mâle et La Bible et le fusil. Ils insistent sur les recherches formelles et les stratégies de la création. Or l’auteur a continué de produire depuis 1997, offrant des textes qui nécessitent une approche polygraphique pour goûter l’essence de sa création.

Si avec Le fils-de-la-femme-male et L’Etat z’héros, l’auteur propose une poétique de l’écriture romanesque puissante, souvent rangée dans l’inter-genre du conte romanesque, la critique observe qu’il n’est pas inutile de signaler que Maurice Bandaman a publié un conte pour jeunes Sikagnima, la fille aux larmes d’or (2000). Comment comprendre cette prédilection de l’écrivain pour le style romanesque lié aux procédés narratifs et formels des genres oraux ? Théorie de l’Œuvre unique à remettre sans cesse sur le métier ? … Procédé de posture face à une veine créatrice qui lui a valu le grand prix littéraire d’Afrique noire de 1993 ou « quête d’une esthétique africaine moderne », selon le mot de Pierre Nda ?

De façon presque prémonitoire, ce critique observait que Maurice Bandaman est « de la lignée des « nouveaux romanciers africains », c’est-à-dire des auteurs chez qui le problème de la création romanesque ou du renouvellement de l’écriture se trouve au centre de leurs œuvres. » Cette dynamique s’ouvre sur une convocation des genres dits populaires dont l’écriture sentimentale dans Même au paradis, on pleure quelquefois (NEI, 2001) ne serait qu’une des expressions…

Ses textes qui l’ont par ailleurs révélé au monde littéraire se particularisent dans leurs vocations affirmées de fragmentation et de transgression des normes traditionnelles. D’ailleurs ses recueils de nouvelles, classiques dans leur composition, sont des récits brefs éclatés et saisissants dans une poétique du bref et du fragment. On ne saurait le lire loin de ces auteurs modernes qui veulent, dans leurs créations artistiques, « tirer profit de l’esthétique postmoderne de l’éclatement, de l’émiettement et du chaos découvert dans leurs nouveaux rapports au monde, favorisé par la mondialisation » .

Bandaman a beaucoup voyagé et participé à des ateliers d’écriture, toutes choses qui ont certainement contribué à l’écriture de Le Paradis Français, texte ouvertement "déterritorialisé" et marqué par l’émigration à tout prix et ses conséquences fâcheuses. Toutefois, il n’est pas un écrivain de l’exil ou avec une « conscience diasporique » comme chez Koffi Kwahulé. Pourtant, c’est un écrivain de l’ouverture et de la traversée : traversée des genres, mais aussi et surtout traversée des motifs culturels de notre contemporain qui autorisent à voir dans ses textes une forme de miscellanées, de foisonnement transculturel…dont on peut interroger les enjeux de recyclage ou de réutilisation, à côté de l’ailleurs revisité dans ses textes.

Anciennement Ministre de la culture et de la francophonie, aujourd’hui Ambassadeur de la Côte d’Ivoire près de la République française et nouvellement nommé à l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas (ASCAD), la société savante indépendante ivoirienne, Maurice Bandaman est acteur politique et culturel de premier plan dans son pays. Il continue pourtant d’écrire. Si la pratique n’est pas nouvelle, au regard d’une histoire où des auteurs comme Senghor, Vaclav Havel, André Malraux et autres ont fait la politique et la littérature, elle conduit, ici comme ailleurs, à se poser des questions de postures : qui écrit ? ...le politique écrivant ou l’écrivain politique ?

Au regard de la richesse et de la pluralité de ses productions, ce colloque voudrait questionner les presque (40) années de vie littéraire de cet auteur, analyser son œuvre dans sa technicité, sa thématique, sa contemporanéité et déterminer son apport et ses enjeux dans le champ littéraire africain.

L’objectif de ce colloque est de favoriser un regard croisé sur la production littéraire de Maurice Bandaman, qui, avec le temps, est devenu un auteur majeur.

Les propositions de communication, non limitées aux axes indiqués, pourront s’articuler, entre autres, autour des orientations suivantes :

- Le politique écrivant/l’écrivain politique

- Production littéraire et postures

- Maurice Bandaman et l’histoire de la Côte d’Ivoire

- Postcolonial/postmoderne

- Le fragmentaire/ l’excentricité

- Le conte-romanesque/la transgénéricité

- L’Ailleurs revisité

- L’écrivain et ses langues

- Les figures politiques

- Les figures féminines

- La question de la critique génétique des textes Maurice Bandaman

- L’essayiste

- Le nouvelliste

- Le genre populaire chez Maurice Bandaman

- L’onomastique

- L’œuvre théâtrale et poétique de Maurice Bandaman.

- Maurice Bandaman et l’édition

- Sources et influences d’une écriture

—

MODALITES DE SOUMISSION :

Les participants sont invités à soumettre un résumé en français ne dépassant pas 300 mots, à l’exclusion des mots-clés, à l’adresse suivante : colloquemauricebandaman@gmail.com

Calendrier :

Date limite de soumission des résumés : 15 Juillet 2024

Notification d’acceptation : 31 Juillet 2024

Envoi du programme provisoire du colloque : 15 septembre 2024

Date du colloque : 5 et 6 novembre 2024

Publication des actes : mai 2025

Lieu : Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Frais de participation :

Enseignants-chercheurs et chercheurs : 40 000F CFA (61 Euro)

Étudiants (Doctorants, Masterants) : 20 000F CFA (30,50 Euro)

Les frais de transport, de séjour et d’hébergement sont à la charge des participants.

—

BIBLIOGRAPHIE DE MAURICE BANDAMAN

Roman et nouvelles

- Une femme pour une médaille (nouvelles), Abidjan, CEDA, 1986 (premier prix du concours littéraire CNOU-CEDA)

- Le sang de la République (nouvelles), Abidjan, Inter-Afrique-Presse, 1991

- Le Fils de la femme mâle (conte romanesque), Paris, L’Harmattan, 1993 (Grand prix littéraire de l’Afrique noire 1993)

- La Bible et le fusil (roman), Abidjan, CEDA, 1997.

- L’amour est toujours ailleurs (roman), Abidjan, PUCI, 2000

- Même au paradis on pleure quelquefois (roman), Abidjan, NEI, 2001

- Le Paradis français (roman), Abidjan, NEI-CEDA, 2008

- L’Eternel amour (roman), Abidjan, Sésame Editions, 2012

- L’Etat z’héros ou la guerre des gaous (roman), Paris-Abidjan, Editions Michel Lafon et Frat-Mat, 2016

Autres genres

- Portraits des siècles meurtris. Anthologie de la poésie de Côte d’Ivoire, collectif, Paris,

Nouvelles du Sud, 1993

- Nouvelles chansons d’amour (poésie), Abidjan, Puci, 2000.

- Au nom de la terre, suivi de La terre qui pleure (théâtre), Abidjan, Puci, 2000.

- Sekagnima, La fille aux larmes d’or (livre pour enfants), Abidjan, Puci, 2000.

- Côte d’Ivoire : chronique d’une guerre annoncée (chronique journalistique), Abidjan, publiée en collaboration avec le quotidien 24 heures, 2004

—

QUELQUES TRAVAUX SUR L'ŒUVRE DE MAURICE BANDAMAN

AMEYAO Attien Solange Inerste, Aspects de l’esthétique romanesque de Maurice Bandaman, Thèse de Doctorat de Lettres modernes, Abidjan, Université de Félix Houphouët Boigny, 2015, p. (Dir. Prof. BLEDE Logbo )

COULIBALY Adama, Le postmodernisme et sa pratique dans la création romanesque de quelques romanciers francophones d’Afrique noire, Thèse de Doctorat d’État ès Lettres et Sciences humaines, Abidjan, Université de Cocody, UFR Langues, Littératures et Civilisations, Lettres modernes, 2007, 785p.

KAMAGATE Bassidiky, « Crise identitaire et théâtre citoyen chez Maurice Bandaman: une lecture de Au nom de la terre », Coulisses (Franche-Comté, France), N°44, 2012, p.149-162.

KOLA Jean-François, Identité et institution de la littérature en Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat unique, en cotutelle, Université de Cocody et Université de Limoges, 2005, 734p. (Sous la direction de M. Michel Beniamino et de M. Gérard Lezou Dago

M’BOUA N’Tou Honoré, L’œuvre romanesque de Maurice Bandaman : unité, diversité et enjeux d’une écriture, Thèse de Doctorat de Lettres modernes, Abidjan, Université de Félix Houphouët Boigny, 2015, p. (Dir. Prof. BEDE Damien)

N’DA Pierre, L’écriture romanesque de Maurice Bandaman ou la quête d’une esthétique africaine moderne, Paris, L’Harmattan, 2003, 168p.

N’DA Pierre, « Maurice Bandaman et la quête d’une nouvelle écriture romanesque africaine », Regards sur la littérature de Côte d’Ivoire, Rome, Bulzoni Editore, 1999, pp.197-228.

N’DA Pierre, « Le roman africain moderne : Pratiques discursives et stratégies d’une écriture novatrice. L’exemple de Maurice Bandaman », Ethiopiques, N°77, 2006, pp.63-84.

TOTI Bawa, « Ecritures et identités dans Le-fils-de-la-femme-mâle de Maurice Bandaman », ILENA, Revue de L’Institut de Littérature d’Esthétique et négro-africaines, Vol.2, N°14, 2014, pp.231-243

TRO Deho Roger, Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale, Paris, L'Harmattan, 2006, 464 p

—

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Prof. ADOM Marie Clémence, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) ASSI Diane, Maître de conférences, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. ATCHA Amangoua Philip, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. BLÉDÉ Logbo, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. BOHUI Djédjé Hilaire, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. COULIBALY Adama, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. COULIBALY Moussa, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. DADIÉ Célestin, Prof. Titulaire, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. DEDOMON Claude, Prof. Titulaire, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. FONKOUA Romuald, Prof. Titulaire, Univ. Paris 3 Sorbonne, France

Prof. GNAOULE Oupoh Bruno, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. KANGA Konan Arsène, Prof. Titulaire, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. KONANDRI Affoué Virginie, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) KONE Djakaridja, Maître de conférences Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. KOUADIO N’guessan Jérémie, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. KOUAKOU Jean Marie, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. MAZAURIC Catherine, Prof. Titulaire, Univ. Aix-Marseille Université, France

Prof. MINDIE Mahan Pascal, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof. N’DA Pierre, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. N’GORAN Koffi David, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. SAMAKE Adama, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. SANOU Salaka, Prof. Titulaire, Univ. de Ouagadougou, Burkina Faso

Prof. SEMUJANGA Josias, Prof. Titulaire, Univ. de Montréal (Canada)

Prof. SIDIBÉ Valy, Prof. Titulaire, Univ. Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. TROH Dého Roger, Prof. Titulaire, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire.

—

COMITÉ D’ORGANISATION

Président : Dr (MC). ANOH Brou Didier, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Adjoints :

Dr (MC), KOUASSI Aboua Florence, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr AHOUAKAN Baha Anicette Carolle, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr VAHOU Kacou Marcel, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Membres :

Prof. COULIBALY Adama, Prof. Titulaire, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Prof. EHORA Clémént, Prof. Titulaire, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr (MC) ASSI Diane, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) SEKA Apo Philomène, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) ZIGOLI Antonin, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) N’GUETTA Kessé Edmond, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr (MC) DIAMA K’monti Jessé, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr (MC) OYOUROU Cobri Benson, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr SERIFOU Adélaïde Barakissa, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KOUADIO Rosine, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr ASSERE Konan Kouamé Raymond, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KOUASSI Escoffier-Ulrich, Maître Assistant, Université Peleforo Gbon Coulibaly de Korhogo, Côte d’Ivoire

Dr HORO Lacina Martin, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KOFFI Damo, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr LATTRO Tite, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr AMOUZOU Emile, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KISSY Cédric Marshall, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr YAO Cyrille, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr SINAN Ouattara, Maître Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KONAN Koffi François, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KOUAME Apollinaire, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr ADAGBA Guépié Judicaël, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr BOKA Bénédicte, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr OUATTARA Aminatou, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr GROYOU Arnaud Fabrice, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Dr COULIBALY Djéké, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire.