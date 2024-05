"Le Questionnaire de Bolaño : Lídia Jorge", par Emmanuel Bouju (en-attendant-nadeau)

Le Questionnaire de Bolaño : Lídia Jorge, par Emmanuel Bouju (en ligne le 14 mai 2024)

Régulièrement, En attendant Nadeau interroge un écrivain par le biais du « Questionnaire de Bolaño », créé par Emmanuel Bouju, à partir du dernier entretien du grand écrivain chilien donné à Playboy. L’une des grandes voix de la littérature portugaise, prix Médicis étranger cette année, y répond : Lídia Jorge.

Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ?

Aurore.

Quelle est la différence entre ce mot et le mot « écrivain » ?

Il n’y a pas de différence.

Qu’est-ce que la littérature française ?

Un pan considérable de la Littérature Universelle.

Camões, Álvaro de Campos ou Gonçalo M. Tavares ?

Gonçalo M. Tavares, parce qu’il est encore en construction.

Que pensez-vous de la « littérature mondiale » ?

Si cela signifie une littérature sans racines régionales, écrite dans les nuages pour s’adresser au monde entier, j’en doute. Je la soupçonne pensée en langue anglaise pour être versée directement à Netflix.

Emily Dickinson, Kafka ou Kae Tempest ?

Bon, Emily Dickinson est la plus grande des poètes américains, Kafka l’auteur de fiction le plus important du roman moderne, mais je préfère Kae Tempest parce qu’on vient de me dire qu’au-delà de tout ça iel serait aussi pilote d’avion et cheffe. Je tombe à genoux devant la diversité de ses talents. […]

