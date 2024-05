Attaché temporaire d'enseignement en lettres modernes (Université de Rouen)

Poste d'ATEN (attaché temporaire d'enseignement) en Lettres modernes à l'Université de Rouen.

Profil souhaité : en thèse ou docteur en Littérature ou Langue française ; polyvalence pédagogique.

Les fonctionnaires ne peuvent obtenir de détachement sur ce genre de poste, mais doivent solliciter une disponibilité.

La personne recrutée prendra en charge des enseignements de Licence en langue et en littérature française ; elle pourra également intervenir au sein d’enseignements transversaux ou d’ouvertures : critique littéraire, littérature et cinéma, lire la littérature à succès, récits et images du corps souffrant.

Site du département de Lettres modernes : http://lettresmodernes.univ-rouen.fr/

Candidature avant le 31 mai 2024 auprès de : direction.departement.lettres@univ-rouen.fr