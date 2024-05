Edouard Glissant, Hans Ulrich Obrist, Dans un monde imprévisible, l'utopie est nécessaire

Entretiens avec Édouard Glissant par Hans Ulrich Obrist

En coédition avec LUMA.

Hans Ulrich Obrist et Édouard Glissant se rencontrent vers la fin des années 1990 à Paris. Débute alors une relation d’une intensité exceptionnelle, qui leur donna l’occasion de réaliser ensemble une douzaine de conversations publiques, d’entretiens privés.

Les projets d’Obrist (expositions, performances ou publications collectives, pratique de l’entretien et de l’archivage, création de territoires et décentralité) sont directement inspirés du concept de Mondialité en tant que processus perpétuel de mise en relation. Édouard Glissant est donc pour lui un mentor fondamental.

On retrouve ici, réunis pour la première fois, plusieurs entretiens, dans des circonstances différentes, qui rappellent l’importance littéraire, philosophique, politique d'Édouard Glissant - dont la notion d’archipel ne cesse de nourrir les réflexions et les recherches les plus contemporaines dans tous les domaines. Cet ensemble de dialogues répond à une forte attente dans le monde de l'art, de la pensée, de l'engagement, de l'écriture. Il est complété par diverses archives et contributions d'artistes.

Avec Maja Hoffmann et LUMA, Hans Ulrich Obrist a mis au point un format qui, plus qu'une accumulation d'entretiens, est une véritable conversation infinie reliant personnes, cultures, langues et disciplines.

