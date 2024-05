Jean Viviès, Omaha Blues

Le récit-essai relève de la creative non fiction . Il se penche sur une enfance marquée par la mémoire du Débarquement de juin 1944 et l’arrivée de la culture anglo-américaine. L'auteur, qui a passé de nombreuses années en Normandie, a consacré de nombreuses années à éprouver sa mémoire au prisme de l’histoire. Dans son récit il a cherché à partager la réflexion comme l’émotion. Auteur de nombreux ouvrages sur la culture anglophone dont certains primés, il a ici fait le choix d’une veine intimiste, au plus près du point de jonction entre l’histoire et de l’intime.

On y croise des personnages (De gaulle, Eisenhower, Rommel), des écrivains (Hemingway, Salinger, Romain Gary, Régis Debray) des films, des chansons ou encore le photographe de guerre Robert Capa. On y découvre un enfant réfléchir et rêver au contact de l’Histoire et de la langue anglaise, et y puiser le matériau de la construction d’une identité. Omaha en est le nom de code secret, le point d’ancrage et l’aimant lumineux.

Lire un extrait…