Dylan Thomas, L'Œuvre poétique, I. Le code de la nuit

Traduit de l’anglais par Hoa Hôï Vuong.

Édition bilingue

Né à Swansea sur la côte du pays de Galles, mort à 39 ans à New York, Dylan Thomas (1914-1953) est un de ces poètes météores, comme Keats, Trakl ou Hart Crane, dont l’œuvre intense et déroutante ne cesse de nous interroger. « Chaque ligne demande à être comprise, écrivait-il lui-même ; on demande au lecteur de comprendre chaque poème en y réfléchissant et en y reportant son émotion. »

Ses nombreuses tournées de lectures aux États-Unis et les enregistrements qui en ont été réalisés ont été des événements dignes d’une rock star qui ont attiré à la poésie de très larges publics.

Les Éditions Arfuyen ont décidé de publier en deux gros volumes bilingues l’intégrale de cette œuvre majeure et réputée intraduisible. Le premier comporte ses trois premiers recueils ; le second comportera ses deux derniers recueils et des posthumes. Hoa Hôï Vuong, qui a entrepris ce vaste chantier, a déjà traduit et présenté en 2015 pour les éditions Arfuyen L’Œuvre poétique bilingue du grand poète américain Hart Crane (1899-1932) dans une traduction virtuose qui a été largement saluée.

L’œuvre de Dylan Thomas nous met au défi en tant que lecteurs, auditeurs et compagnons d’humanité : elle nous somme de nous aboucher avec sa verve éclatante, de nous acoquiner avec la poissonnière sur le quai, avec les musicastres et les ferrailleurs, avec les cloches et les sirènes, avec les corbeaux et les mouettes, et tout le reste, « toute la boule d’écume et de vagues du monde ».

Les trois recueils regroupés en ce premier des deux volumes de l’édition bilingue de L’Œuvre poétique font bloc à la fois dans le temps et dans l’écriture. Ils tracent déjà un portrait achevé du jeune poète gallois.

C’est en 1934 que paraît son premier recueil, les 18 Poems (18 poèmes) : il a vingt ans. Deux ans plus tard sont publiés se Twenty-five Poems (Vingt-cinq poèmes) et en 1939 The Map of Love (La Mappemonde de l’amour) dont les derniers vers, rédigés pour son 24e anniversaire, sonnent comme une épitaphe : « Tiré à quatre clous, à l’entame de la parade sensuelle, / Des sous rouges plein les veines, / En route vers la ville élémentaire, dans sa direction finale / J’avancerai aussi longtemps que toujours sera. »

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cette édition :

"Les bons trucs de Dylan Thomas", par Alain Roussel (le 11 mai 2024)

L’œuvre du poète gallois Dylan Thomas (1914-1953) est d’une importance majeure, mais elle est loin d’avoir révélé tous ses secrets. Si sa poésie jouit dans le monde anglo-saxon d’un grand prestige amplement justifié, elle reste en France source d’un malentendu : nous croyons la connaître, alors que nous en avons une approche superficielle et souvent parcellaire. La publication bilingue de l’intégralité son Œuvre poétique, dont le premier tome vient de paraître, pallie à cette méconnaissance.